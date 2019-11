Upalili se alarmi: Stiže velika promjena vremena s obilnom kišom, jakim jugom, mogući su odroni, a more će poplaviti rive

Mislili ste da je prošli tjedan bio dosadno kišovit? Što ćete tek reći ovaj tjedan? No, šalu na stranu, vremenske prilike, ili bolje rečeno ciklonalna aktivnost koja u velikoj mjeri utječe dulji niz dana na veći broj zemalja, zahtjeva posebnu pažnju, upozorava Državni hidrometeorološki zavod.

O čemu se točno radi? U nedjelju se nad zapadnim Sredozemljem razvila ciklona koja će idućih dana jačati, odnosno tlak će u njezinom središtu sve više padati. Sa svojim glavnim centrom zadržavat će se uglavnom nad Sardinijom i Korzikom, no unutar tog prostranog, relativno stacionarnog polja sniženog tlaka razvijat će se i manje ciklone, takozvane ciklone kćeri. Jedna takva razvit će se i nad Jadranom u utorak navečer. A potom će se tijekom srijede premještati preko Jadrana i Hrvatske.

Vlažnost tla se na području naše zemlje trenutno kreće od 50% do 100%. Prilikom lokalno izraženijih pljuskova na riječnim slivovima s većom vlažnošću tla povećana je i mogućnost pojave povremenih bujičnih tokova. Lokalno izraženi pljuskovi s kojima će pasti veća količina kiše u kratkom vremenu mogu prouzročiti poplavljivanje prometnica i pojedinih objekata , bujične poplave, te klizišta i odrone.

U Hrvatskoj će najviše biti pogođena obala, unutrašnjost Istre i Dalmacije te gorska Hrvatska. Maksimum oborina u našoj zemlji očekuje se s utorka na srijedu kada će pasti između 50 i 150 mm na pojedinim lokalitetima duž obale i u gorju. No, pritom treba naglasiti da su zbog dosadašnjih obilnih oborina vodostaji naših rijeka bili u porastu te su uglavnom dosegnuli domene srednjih voda. Tijekom nove prognozirane kišne epizode očekuje se novi porast vodostaja , prvenstveno na području Istre i Primorja, Gorskog kotara, Like te Dalmacije.

Uz to će na Jadranu i u gorju od utorka do četvrtka biti i vrlo vjetrovito, uglavnom uz jako i olujno jugo. Udari vjetra u utorak mogu dosezati vrijednosti između 20 i 30 m/s (od 70 do 110 km/h). S premještanjem ciklone te visokim valovima za očekivati je i poplavljivanje pojedinih riva. A uz mokro tlo te jak vjetar potencijalnu opasnost mogu prouzročiti i stara i bolesna stabla kojima najviše prijeti rušenje tijekom navedenih vremenskih uvjeta.