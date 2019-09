Detaljna Vakulina prognoza otkriva: Za vikend većinom suho, pa opet...

Nastavlja se promjenljivo i relativno toplo vrijeme, do kraja tjedna u većini Hrvatske uz ipak više sunčanih sati nego prošlih dana, te na kopnu uz čestu maglu, koja mjestimice može jako smanjivati vidljivost pa je u prometu nužan dodatna oprez, upozorava meteorolog Zoran Vakula

Malo kiše past će uglavnom u subotu ponegdje na zapadu unutrašnjosti i na sjevernom Jadranu, a najsunčanije i najtoplije bit će u Dalmaciji, prognozira Zoran Vakula za HRT.

Premda će temperatura zraka biti oko prosječne za kraj rujna, većinom i malo viša, valja spomenuti kako bi u petak ujutro mnogim ranoraniocima na kopnu moglo biti svježe, pa će dobro doći slojevita odjeća. Početkom novoga tjedna ponovno kišovitije, ali vjerojatno uz manje količine od ovotjednih, kada su ponegdje na kopnu izmjereni novi rekordi, a na Rabu je tijekom desetak sati palo čak 112 litara kiše - više nego ukupno u posljednja gotovo dva mjeseca.

U petak će u Slavoniji, Baranji i Srijemu biti sunčano, ali tek nakon česte jutarnje magle, ponegdje i niskih oblaka. Uz tiho ili samo slab vjetar, najniža temperatura zraka bit će od 10 do 12 °C, a najviša uglavnom 24 ili 25 °C. Podjednake vrijednosti bit će i u središnjoj Hrvatskoj, gdje će magla također biti česta, ali uglavnom ne i dugotrajna. Umjerenog južnog i jugozapadnog vjetra bit će samo u višem gorju.

Jug i na 27 celzijevaca

Jačeg vjetra neće biti ni u Gorskom kotaru i Lici, pa ni na sjevernom Jadranu, gdje će od jutra biti više sunčanog vremena nego u maglovitim gorskim kotlinama i zavalama, pa i gdjegod u unutrašnjosti Istre. Jutarnja temperatura od 7 do 11 °C, uz more 13 do 16 °C, a poslijepodnevna uglavnom od 21 do 25 °C. U Dalmaciji često i 26 °C, uz sunce i vedrinu, te samo poneki oblak, a u unutrašnjosti i mjestimičnu jutarnju maglu te svježinu, budući da će temperatura zraka biti oko 10 °C, u Sinju i okolici ponegdje i niža. Na jugu Hrvatske ujutro većinom od 13 do 18 °C, a poslijepodne 25 do 27 °C, uz pretežno vedro vrijeme sa slabim vjetrom, te mirnim i malo valovitim morem. Za vikend većinom suho, pa opet...

I do kraja ovog mjeseca, i na samom početku novoga - bit će relativno toplo, ali i dalje prilično promjenljivo. Do nedjelje barem djelomice sunčano, ali u subotu uz malo kiše vjerojatno u unutrašnjosti Istre i gorju, možda i u središnjoj Hrvatskoj. U novome je pak tjednu kiša u većini Hrvatske u ponedjeljak vrlo vjerojatna, gotovo pa sigurna, a u mnogim krajevima moguća i u srijedu.

Sunčano i mirno

Podjednako i na Jadranu, osobito na njegovu sjevernom dijelu, ponajviše na riječkome području, gdje će povremene mjestimične kiše biti i tijekom vikenda, te osobito u ponedjeljak i srijedu, kada su pljuskovi mogući i u Dalmaciji. Prevladavat će slab vjetar, a umjerenog juga bit će osobito u ponedjeljak, vjerojatno i srijedu. U utorak prolazno bura. Usporedimo li ih s prošlim danima, sljedeći će biti većinom sunčaniji i mirniji, s manje kiše, i za sada bez upozorenja na opasne vremenske pojave.