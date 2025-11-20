Uništeni Vjesnikov neboder: 'To je klasično zgarište, od funkcionalnosti zgrade nema ništa'

'Vatrogasci su odmah došli na mjesto događaja i započeli s gašenjem, dojava je bila o plamenu na najvišem katu. Vrlo je bitno da nije bilo osoba koje je trebalo evakuirati. Svjetla su se vidjela, ja osobno tek naknadno. Mi nismo primijetili te osobe koje su unutra. Vatra se pojavila i na nižim katovima. Pravodobnošću zapovjednika ljudi su izvučeni, nije bilo težih posljedica. Uvjeti su bili jako teški', rekao je Slavko Tucaković , glavni vatrogasni zapovjednik RH, dodajući da je jedan vatrogasac lakše ozlijeđen. Je li bila u pitanju nesmotrenost ili namjerno zapaljenje - Tucaković je kazao kako je to trenutačno teško ustvrditi. Više će se znati nakon policijske istrage, prenosi HRT .

'Ako je tim projektom bilo predviđeno požarno sektoriranje, trebalo bi kroz pregled objekta vidjeti je li se to zadržalo ili nije. Ako nikad nije bila požarno sektorirana, a dobila je uporabnu dozvolu, onda sukladno zakonu zgrada se može koristiti uz uvjet da se postojeći sustavi održavaju', rekao je Carević.

Milan Carević , dipl. ing. arh., Hrvatska udruga za zaštitu od požara naglasio je kako treba napraviti detaljan pregled zgrade, ne samo s građevinskog aspekta, već i s aspekta elektroinstalacija i dr.

Nosivost konstrukcije 20-30 posto

Mario Uroš, Građevinski fakultet u Zagrebu, Hrvatski centar za potresno inženjerstvo, rekao je kako su požarom bile zahvaćene određene etaže, ali se razvila visoka temperatura koja je bitno oslabila pojedine elemente zgrade tj. utjecala na njihove mehaničke karakteristike.

'Bitno je da sada sagledamo koliko je temperatura utjecala na armaturu jer ovo je klasična armirano betonska okvirna konstrukcija s dvije male jezgre na rubu. Činjenica koja se nekritički gleda je da je zgrada napravljena 1972. što bi ukazivalo da je rađena po propisima iza 1964. koji su bitno unaprijedili propis u segmentu mehaničke otpornosti i stabilnosti. No projekt je rađen '50-ih, a osnovna konstrukcija je napravljena 1964. Neki elementi gradnje bili su puno oskudniji nego što bi trebali biti da je zgrada napravljena 1972., tanki zaštitni slojevi, manja količina armature, nedostatak nekih osnovnih nosivih elemenata, što tada nije predstavljalo veliki problem', rekao je Uroš i nastavio: 'Bilo kakav gubitak nosivosti i napukline na takvim elementima se ne smiju zanemariti jer je to visok sustav, uzdužne sile u takvoj konstrukciji su visoke...Sada postoji opasnost da na određenim lokalnim elementima može doći do tzv. krtog loma koji je nenajavljen i koji se u sekundi događa, progresivno nakon toga dolazi otkazivanje drugih elemenata', pojasnio je Uroš. Do ponedjeljka će napraviti sva dodatna ispitivanja, te nakon što ih razmotre - donijeti odluku.

Naglasio je kako je statika nebodera narušena.

'Nosivost konstrukcije u odnosu na onu prije požara je na razini od 20-30 posto, smanjenje je ogromno. Ovakav požar je nestandardan, trajao je puno duže nego što i današnji propisi zahtijevaju za osiguranje nosivosti elemenata od požara', kazao je Uroš.

Kada se ohladila konstrukcija, statičari su prošli kroz cijeli neboder. 'To je klasično zgarište, od funkcionalnosti same zgrade nema ništa. Na nekim katovima je bio potpuno prazan interijer, na nekim su bili uredski prostori koji su izgorili, na nekima je bila arhiva koja je djelomično ili potpuno izgorila. Postoji još uvijek opasnost od otpadanja stakla ili dijelova fasade', upozorio je Uroš.

'Budući da je to velika ploha, jaki udari vjetra itekako mogu utjecati na statiku i otpornost kritičnih elemenata', dodao je.