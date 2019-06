Unatoč kiši nastavlja se sunčano i vruće vrijeme, no promjena stiže krajem vikenda

U prognostičkim izračunima i dalje ništa novo - do nedjelje pretežno sunčano i iznadprosječno toplo, uz samo rijetke pljuskove s grmljavinom, te jugozapadnjak i jugo. I pritom danju većinom vruće, a noću će toplo, uz temperaturu zraka 20 °C i višu biti ne samo na Jadranu, nego i u sve više mjesta kopnene Hrvatske. Stoga će biti i sve veća vjerojatnost za toplinski val koji može djelovati na zdravlje, a i za mjestimične nove temperaturne rekorde.

Sunčano će biti i u središnjoj Hrvatskoj, uz većinom slab, samo na sjeveru ponegdje umjeren jugoistočnjak. Jutarnja temperatura bit će većinom od 17 do 20 °C, a dnevna od 31 do 33 °C.

Na sjevernom Jadranu najviša će dnevna temperatura uz sunčano vrijeme dosegnuti 31 °C. Puhat će slab jugozapadnjak i jugo, koje uz zapadnu obalu Istre može biti i umjereno. U unutrašnjosti Istre i u gorju tijekom dana će ponegdje biti umjerenog razvoja oblaka, pa nije isključena mogućnost za rijetki pljusak. Temperatura će biti malo niža nego uz obalu, osobito ona noćna, koja će većinom biti između 15 i 18 °C.

I u Dalmaciji sunčano i vruće. Ujutro će temperatura biti od 17 °C u unutrašnjosti do 23 °C uz obalu, a danju većinom od 32 do 34 °C. Pritom će slabo do umjereno jugo pružati tek manje osvježenje. More će biti malo do umjereno valovito, a temperatura mora od 22 do 24 °C, ugodna za kupanje.

Pravi ljetni dan bit će i na jugu Hrvatske, uz obilje sunca, slabo do umjereno jugo te malo do umjereno valovito more. Temperatura se noću neće spuštati ispod 20 °C, a danju će posvuda biti viša od 30 °C pa će se i more zagrijati ponegdje i na više od 24 °C.