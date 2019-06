U utorak sparno i vruće, a za nastavak tjedna Vakula najavljuje toplinski val

Ako ste na Jadranu, ovaj će vam tjedan vrijeme vjerojatno biti ugodno. Poznati meteorolog Zoran Vakula najavljuje da će more biti sve toplije kao i noći dok će dani biti vrući. Pritom će vrijeme biti znatno podnošljivije nego onima na kopnu, gdje će se već od četvrtka znatno povećati vjerojatnost za toplinski val koji može djelovati na zdravlje

Na srednjem Jadranu malo valovitije, posebice na otvorenome, te vjetrovitije, uz često umjereno jugo. Bit će pretežno sunčano, a u unutrašnjosti Dalmacije uz poslijepodnevne razvoje oblaka iz kojih je velika vjerojatnost pljuskova s grmljavinom. Najniža temperatura zraka od 20 do 24 °C, u Zagori većinom od 15 do 19 °C, a najviša između 29 i 33 °C. I na jugu Hrvatske utorak će biti još jedan vruć dan, i pritom sunčan, ponegdje i vedar, uz slabo jugo, na otvorenome i umjereno, pri čemu će more biti malo do umjereno valovito, temperature od 22 do 24 °C.

Iznadprosječno će toplo biti i u nastavku tjedna. Štoviše, na kopnu uglavnom čak i toplije nego u utorak. Stoga se od četvrtka znatno povećava vjerojatnost toplinskog vala koji može djelovati na zdravlje, što i ne treba čuditi s obzirom na to da će ovaj tjedan biti među najtoplijima u znanoj povijesti mjerenja prve polovine lipnja, a ponegdje vrlo vjerojatno i rekordan, naveo je Vakula.