Vrućine su konačno stigle - prije nego što krenete kukati, doznajte kad će opet kiša

Ljetno vrijeme je konačno stiglo, i kako to obično biva, nakon dan-dva nesnosnih vrućina svi se pitaju kad će opet kiša. Odgovor doznajte u prognozi DHMZ-ova meteorologa Tomislava Kožarića

U gorskim predjelima i na sjevernom Jadranu prevladavat će sunčano. Vjetar u gorju slab, a na moru slaba i umjerena bura, poslijepodne na otvorenom sjeverozapadnjak. More malo do umjereno valovito. Najviša temperatura većinom između 26 i 31 stupanj .

Kako prenosi HRT , dolazi nam još malo topliji zrak, a frontalni sustavi već u nedjelju bit će podalje od naših krajeva. Dakle, u Slavoniji i Baranji u nedjelju pretežno sunčano te danju vrlo toplo i vruće uz uglavnom slab vjetar. Najniža temperatura od 15 do 17, a najviša i do 30 .

U Dalmaciji sunčano i još toplije jer će nakon slabe do umjerene bure, tek kasnije poslijepodne u nedjelju zapuhati sjeverozapadnjak koji će donositi svježinu s malo do umjereno valovitog mora. Stoga se najviša temperatura očekuje između 30 i 33 stupnja, a najniža od 17 u unutrašnjosti do 22 na obali.

Podjednake temperature bit će i na južnom Jadranu gdje će vjetar sutra biti uglavnom slab. Poslijepodne u nedjelju tek na otvorenom umjeren sjeverozapadnjak uz umjereno valovito more. Treba napomenuti da će u dolini Neretve najviša temperatura vjerojatno premašiti i 33 stupnja.