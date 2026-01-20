VELIKE PROMJENE

UN u Europu premješta 400 zaposlenika, poznat razlog

I.H./Hina

20.01.2026 u 10:33

UN, ilustracija
UN, ilustracija Izvor: EPA / Autor: SARAH YENESEL
Program Ujedinjenih naroda za razvoj premjestit će gotovo 400 zaposlenika iz sjedišta u New Yorku u Njemačku i Španjolsku, priopćeno je u ponedjeljak navečer, nakon što su Sjedinjene Države smanjile financiranje.

"Premještaj je dio kontinuiranog napora za prilagodbu promjenjivom financijskom i razvojnom okružju, jačanje partnerstava i maksimiziranje sposobnosti UNDP-a da podrži najugroženije ljude na svijetu", rekla je organizacija.

Njemački ministar vanjskih poslova Johann Wadephul u zasebnom je priopćenju rekao da premještaj, koji će se provoditi tijekom dvije godine, pokazuje povjerenje u njemačku diplomaciju jer su "sustav UN-a i multilateralni principi pod pritiskom". Američki predsjednik Donald Trump prošle je godine smanjio američku inozemnu razvojnu pomoć za više od 80 posto u sklopu reforme vlade koju je predvodio milijarder Elon Musk.

Procurio Trumpov plan: Ove četiri države želi odvojiti od EU-a Izvor: EPA / Autor: EPA/Montaža: Neven Bučević

UNDP je rekao da će gotovo 400 zaposlenika, što predstavlja "značajan udio radnih mjesta koja se trenutno nalaze u njegovu sjedištu", biti obuhvaćeno ovom odlukom, pri čemu će se oko 300 premjestiti u Bonn u Njemačkoj, a oko 100 u Madrid u Španjolskoj.

UN već ima 27 institucija i oko 1200 zaposlenika u Bonnu, navela je njemačka vlada u svojoj izjavi.

