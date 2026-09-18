UN dokumentirao uznemirujuće detalje silovanja tijekom rata u Ukrajini

Najmlađa žrtva zločina koje su počinile ruske snage je četverogodišnja djevojčica, a najstarija 82-godišnja žena, rekla je Danielle Bell, voditeljica Promatračke misije UN-a za ljudska prava u Ukrajini. Njezin je tim od početka ruske potpune invazije na Ukrajinu 2022. godine dokumentirao 1004 slučaja, iako su istražitelji mogli razgovarati samo s dijelom žrtava.

„Tih 1004 slučaja samo su djelić stvarnosti”, rekla je Bell.

Nalazi se temelje na povjerljivim razgovorima sa stotinama žrtava, kao i na sudskim zapisima i službenim dokumentima. Tim nema pristup područjima pod ruskom okupacijom i može razgovarati samo s osobama koje su puštene iz zatočeništva i stigle na teritorij pod kontrolom Ukrajine.

Mučenje i grupno silovanje

Ured UN-a dokumentirao je zlostavljanja koja uključuju silovanje zatvorskim ključevima ili drškama lopata, grupno silovanje, premlaćivanje po genitalijama i njihovo sakaćenje, mučenje elektrošokovima. Većina žrtava su muškarci koji su bili zatočeni. Mnogi su naveli da su pretrpjeli mučenje elektrošokovima u području genitalija.

Ruski ratni zarobljenici također su prijavili seksualno nasilje.

Od 112 slučajeva zlostavljanja koje je dokumentirao tim UN-a, a koji su se odnosili na ruske ratne zarobljenike, polovica je uključivala prijetnje, a ne fizičke oblike seksualnog nasilja, navodi agencija.

Ukrajina omogućuje timu UN-a pristup svim logorima za ratne zarobljenike, dok Rusija ne surađuje, istaknula je Bell.

UN je pozvao i Rusiju i Ukrajinu da sve vjerodostojne navode istraže „brzo, temeljito i nepristrano” te da odgovorne privedu pravdi, neovisno o njihovu činu ili pripadnosti.