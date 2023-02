Umirovljeni general Barić: 'Ukrajina i Rusija priremaju se na dugoročan rat koji će trajati još dvije ili tri godine'

Umirovljeni general HV-a, Slavko Barić, komentirao je situaciju u Ukrajini gdje se vode žestoke borbe na jugu i istoku zemlje, ali i nepoznate leteće objekte na nebu iznad SAD-a.

“Bahmut je ispunio svoju zadaću, iscrpio je Ruse te Ukrajinci mogu biti zadovoljni jer nisu izgubili nešto što je strateški. I oni moraju dovesti nove snage. I jedna i druga strana je maksimalno aktivirala informacijsko ratovanje. Ukrajina govori o velikoj ofanzivi kako bi dobila obećano naoružanje, a Rusija ide sa svojom tezom da Zapad želi napasti Rusiju i to je ta Putinova igra gdje podaci govore da nije izgubio potporu svog stanovništva. To znači da bi uskoro mogao izvršiti dodatnu mobilizaciju, a za nešto više mu treba barem 300.000 vojnika”, rekao je.

“Ono što se događa na crti razdvajanja ukazuje da su to aktivnosti koje Rusi neprekidno vrše i nema koncentracija snaga te ne možemo reći da će se nešto izvanredno dogoditi kroz par dana ili na samu godišnjicu. Toga očito nema. neki su priželjkivali i mali Staljingrad, ali mislim da ni jedan strana nije u mogućnosti napraviti takve akcije”, rekao je.

“Rusi su htjeli dovesti svoju vlast, ali odustali su od Kijeva jer to je veliki grad i veliko područje. Nije uspio desant na aerodrom kod Kijeva i nisu ušli u grad. Putin je u svojim govorima čak rekao da odustaje od denacifikacije nego želi da dođe do pregovora i da se priznaju ove četiri para-države koje su anektirali. On sada niti ima snage da bi ušao u cijeli prostor i uđe u Kijev. Cilj muje da demotivira Ukrajinu i onemogući normalan život kako bi sebi olakšao posao”, tvrdi Barić.

“Svi smo mi očekivali da će ovo biti kao Domovinski rat, da će biti nekakav Bljesak ili Oluja i da će se rat završiti. Međutim, vidimo da se to ovdje neće dogoditi jer je i jedna i druga strana već potrošila velik broj oružja”, dodao je rekavši da se i jedna i druga strana pripremaju na dugoročan rat koji će trajati još dvije ili tri godine.

“Ukrajina nema plan B, Ona samo želi istjerati Ruse. Rusi imaju plan B, oni su već odustali od cijele Ukrajine”, smatra Barić.