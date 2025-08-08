Bloomberg News otkriva: Sporazum Amerikanaca i Rusa zacementirao bi okupaciju teritorija

SAD i Rusija teže postizanju sporazuma o prekidu rata u Ukrajini kojim bi se zacementirala okupacija teritorija koji je tijekom vojne invazije zauzela Moskva, objavio je u petak Bloomberg News

Američki i ruski dužnosnici rade na sporazumu o teritorijima za planirani sastanak na vrhu između američkog predsjednika Donalda Trumpa i njegova ruskog kolege Vladimira Putina, stoji u izvješću, koje se poziva na osobe upoznate s tim pitanjem. Luhansk, Doneck, Zaporižje i Herson Bijela kuća odbacila je Bloombergovu priču, nazvavši je nagađanjem. Glasnogovornik Kremlja nije odmah odgovorio na zahtjev Reutersa da prokomentira informaciju, a nema ni komentara ukrajinskih vlasti. Reutersovi novinari zasad nisu uspjeli provjeriti pojedinosti navedene u izvješću iz neovisnih izvora. Putin tvrdi da posjeduje četiri ukrajinske regije - Luhansk, Doneck, Zaporižje i Herson - kao i crnomorski poluotok Krim, koji je anektirao 2014. Njegove snage trenutno ne kontroliraju u potpunosti cijeli teritorij u četiri regije.

Ukrajina je ranije izrazila spremnost na fleksibilnost kada je posrijedi nalaženje rješenja za okončanje rata, koji je opustošio njezine gradove i mjesta i usmrtio velik broj vojnika i građana. No prihvatiti gubitak oko petine ukrajinskog teritorija bilo bi vrlo bolno i politički izazovno za ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog i njegovu vladu. Bloomberg piše da bi, prema navodnom sporazumu, Rusija obustavila trebala obustaviti ofenzivu u regijama Herson i Zaporižja duž trenutačnih bojišnica. Frustrirani Trump Od povratka u Bijelu kuću u siječnju Donald Trump je prionuo popravljanju odnosa s Rusijom, nastojeći okončati rat, premda je u svojim javnim komentarima oscilirao između divljenja i oštre kritike upućene Putinu. Usred sve veće frustriranosti zbog toga što Putin odbija obustaviti rusku vojnu ofenzivu Trump je zaprijetio da od petka uvodi nove sankcije protiv Moskve, kao i protiv zemalja koje kupuju robu iz njezina izvoza, osim ako ruski čelnik ne pristane prekinuti tri i pol godine dug sukob, u kojemu je od Drugoga svjetskog rata u Europi poginulo najviše ljudi. No s obzirom na to da se sastanak na vrhu Putina i Trumpa očekuje u idućim danima, vrlo vjerojatno u Ujedinjenim Arapskim Emiratima, nije poznato hoće li te sankcije stupiti na snagu ili će se odgoditi, a možda biti i otkazane. Posebni Trumpov izaslanik Steve Witkoff u srijedu je u Moskvi u sklopu trodnevnog posjeta razgovarao s Putinom. Obje su strane razgovore ocijenile konstruktivnima.

Ruski napad na Kijev Izvor: EPA / Autor: SERGEY DOLZHENKO







