Ukrajinci donijeli Trumpu karte na stol: 'Postoje točke pritiska...'

"Vjerujemo da Trump želi završiti ovaj rat", rekao je Zelenski u petak nakon sastanka s Trumpom u Bijeloj kući.

U vezi s potencijalnom isporukom američkih projektila Tomahawk Ukrajini, Zelenski je izjavio da je "realan", da se o toj temi raspravljalo na sastanku, ali da SAD ne žele izazvati "eskalaciju" s Moskvom.

"Rusija se boji Tomahawka, istinski se boji, jer je to moćno oružje", rekao je Zelenski na konferenciji za novinare u petak.

Iako je sastanak s Trumpom opisao kao "produktivan", Zelenskij je rekao i da "računa na Trumpa da će izvršiti pritisak na Putina".