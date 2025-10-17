Njemački ministar o sastanku u Budimpešti: Drugi pokušaj za Putina

'Razgovore u Budimpešti vidim kao drugi pokušaj, nakon razgovora na Aljasci, da se Putina konačno uvjeri da ozbiljno pregovara s Ukrajinom', rekao je novinarima šef njemačke diplomacije tijekom posjeta Turskoj.

'Ukrajina će na tome inzistirati i u tome će imati punu podršku Njemačke', dodao je.

Govoreći uz Wadephula, turski ministar vanjskih poslova Hakan Fidan rekao je da sastanak u Budimpešti ne smatra sastankom koji isključuje Ukrajinu, dodajući da je Turska također održala odvojene sastanke s Moskvom i Kijevom prije nego što je okupila strane na tri kruga razgovora u Istanbulu.