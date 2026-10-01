NOVA TAKTIKA?

Ukrajina prvi put upotrijebila novu balističku raketu: Zelenski najavio sljedeći korak

I.H./Hina

01.10.2026 u 23:41

tportal
Izvor: EPA / Autor: MARTIN DIVISEK
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Ukrajina je prvi put u borbi upotrijebila svoju taktičku balističku raketu FP-7, rekao je u četvrtak predsjednik Volodimir Zelenski

„Ukrajinska taktička balistička raketa FP-7. Prva borbena uporaba”, napisao je Zelenskij na Telegramu. „Hvala na rezultatu. Sljedeći korak - proizvodnja.”

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Nije rekao gdje je FP-7 upotrijebljen niti protiv kojeg cilja.

Rusija često koristi balističke rakete u napadima na ukrajinske ciljeve, a Ukrajina razvoj vlastitih taktičkih balističkih raketa smatra važnim dijelom osiguravanja svojih obrambenih potreba.

Zelenski je ranije ove godine pohvalio rezultate ispitivanja taktičkih balističkih raketa, rekavši da su pokazali dobar potencijal za uporabu.

Ukrajinski vojni analitičari opisuju FP-7 kao raketu kratkog dometa koja može dosegnuti oko 200 kilometara.

Proizvođač rakete, tvrtka Fire Point, navodi da se ona razvija kao presretač balističkih projektila u sklopu europskog programa proturaketne obrane Freyja, pokrenutog ove godine. Ukrajina želi da prototip europskog sustava Freyja za obranu od balističkih projektila bude spreman u prvoj polovici sljedeće godine, rekao je u srpnju zamjenik tajnika ukrajinskog Vijeća za nacionalnu sigurnost i obranu Davyd Aloian.

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