STIGLA REAKCIJA

Zavadlav dobio 35 godina, javila se majka žrtve: 'Duboko sam potresena i razočarana'

I.H.

01.10.2026 u 22:47

Filip Zavadlav
Filip Zavadlav Izvor: Pixsell / Autor: Ivana Ivanovic/PIXSELL
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Filipu Zavadlavu stigla je presuda na 35 godina zatvora zbog trostrukog ubojstva u Splitu 2020. godine. Kako prenosi dnevnik.hr, on i dalje negira počinjenje ubojstva te ima mjesec dana za podnijeti tužbu. Navode da je na pesudu reagirala i majka jedne od Zavadlovih žrtava

'Kao majka svog pokojnog sina Jurice Torlaka, koji je zajedno s još dvojicom mladića izgubio život, duboko sam potresena i razočarana informacijom da je presuda Filipu Zavadlavu sada pravomoćna', kazala je. Ističe da se da se ne može složiti s ovakvim ishodom.

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'Smatram da pravda za mog sina i ostale žrtve nije u potpunosti ostvarena. Za mene kao majku ovo nije samo sudski predmet i broj godina zatvora. Ovo je život mog sina koji je nasilno prekinut i obitelj koja će s tom boli živjeti do kraja života', rekla je. Dodala je da joj je žao što se govori o nezadovoljstvu počinitelja, dok se premalo govori o onima koji su izgubili najmilije.

'I mi, obitelji žrtava, imamo pravo biti saslušani i imati osjećaj da je pravda zadovoljena. Ne želim šutjeti i neću odustati od traženja odgovora. Zatražit ću pravnu pomoć i ispitati sve mogućnosti koje mi stoje na raspolaganju nakon pravomoćnosti ove odluke, uključujući mogućnost obraćanja Europskom sudu za ljudska prava ako za to budu ispunjeni pravni uvjeti.

Molim medije da ne zaborave Juricu i ostale žrtve. Oni nisu samo imena u jednom sudskom spisu. Bili su sinovi, prijatelji, članovi obitelji i ljudi koji su imali svoje živote i budućnost. Ja sam majka koja je izgubila sina i koja će tu bol nositi cijeli život. Tražim samo ono što svaka majka u ovakvoj situaciji traži – pravdu, dostojanstvo i da se ne zaboravi ono što se dogodilo.

Ovim putem zahvaljujem svim novinarima koji su pratili ovaj slučaj i koji će dati prostor i obiteljima žrtava da kažu kako se osjećaju", stoji u objavi Milene Torlak, majka pokojnog Jurice Torlaka.

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