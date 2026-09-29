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Zelenski otkrio nove brojke: Tisuće sjevernokorejskih vojnika stižu u Rusiju

I.H./Hina

29.09.2026 u 07:21

tportal
Izvor: EPA / Autor: MARTIN DIVISEK
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Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski rekao je u ponedjeljak da se na ruskom teritoriju nalazi preko osam tisuća sjevernokorejskih vojnika i da su u tijeku pripreme za raspoređivanje dodatnih 10 tisuća pripadnika sjevernokorejskih oružanih snaga u Rusiju

Pozivajući se na "nove podatke" o raspoređivanju sjevernokorejskih vojnika u Rusiji, Zelenski je rekao da je u tijeku "odabir vojnika za obuku i slanje u Rusiju", prenosi Reuters. U kolovozu je ukrajinski predsjednik kazao da bi Pjongjang mogao u Rusiju poslati do 50 tisuća vojnika i pozvao je Južnu Koreju da pruži potporu ukrajinskoj zračnoj obrani.

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Službeni Seul u srpnju je najavio paket pomoći za Ukrajinu vrijedan 100 milijuna dolara, isključivši pritom smrtonosno oružje.

Nove komentare ukrajinski predsjednik dao je u jeku trzavica između Kijeva i Seula oko sjevernokorejskih ratnih zarobljenika. Naime, u ponedjeljak je južnokorejsko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo ukrajinskog privremenog otpravnika poslova u Seul na razgovor zato što je Zelenski prošli tjedan javnosti otkrio da su dvojica sjevernokorejskih ratnih zarobljenika prebačena iz Ukrajine u Južnu Koreju.

Južnokorejsko ministarstvo optužilo je ukrajinsku stranu za kršenje sporazuma o tajnosti cijelog postupka. Ured ukrajinskog predsjednika demantirao je pak postojanje takvog sporazuma, na što je Južna Koreja također uložila prigovor.

Od 2024. godine Sjeverna Koreja poslala je između 14 i 15 tisuća vojnika u Ukrajinu kako bi pružila podršku ruskoj strani, pokazuju ukrajinske i južnokorejske procjene, pri čemu je većina raspoređena u Kurskoj regiji. Pjongjang je Moskvi isporučio i milijune topničkih i minobacačkih granata, kao i balističke projektile, topničke sustave dugog dometa i raketne sustave za višekratno lansiranje, pokazale su ukrajinske i nezavisne procjene.

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