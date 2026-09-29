Zelenski otkrio nove brojke: Tisuće sjevernokorejskih vojnika stižu u Rusiju

Pozivajući se na "nove podatke" o raspoređivanju sjevernokorejskih vojnika u Rusiji , Zelenski je rekao da je u tijeku "odabir vojnika za obuku i slanje u Rusiju", prenosi Reuters. U kolovozu je ukrajinski predsjednik kazao da bi Pjongjang mogao u Rusiju poslati do 50 tisuća vojnika i pozvao je Južnu Koreju da pruži potporu ukrajinskoj zračnoj obrani.

Službeni Seul u srpnju je najavio paket pomoći za Ukrajinu vrijedan 100 milijuna dolara, isključivši pritom smrtonosno oružje.



Nove komentare ukrajinski predsjednik dao je u jeku trzavica između Kijeva i Seula oko sjevernokorejskih ratnih zarobljenika. Naime, u ponedjeljak je južnokorejsko ministarstvo vanjskih poslova pozvalo ukrajinskog privremenog otpravnika poslova u Seul na razgovor zato što je Zelenski prošli tjedan javnosti otkrio da su dvojica sjevernokorejskih ratnih zarobljenika prebačena iz Ukrajine u Južnu Koreju.

Južnokorejsko ministarstvo optužilo je ukrajinsku stranu za kršenje sporazuma o tajnosti cijelog postupka. Ured ukrajinskog predsjednika demantirao je pak postojanje takvog sporazuma, na što je Južna Koreja također uložila prigovor.

Od 2024. godine Sjeverna Koreja poslala je između 14 i 15 tisuća vojnika u Ukrajinu kako bi pružila podršku ruskoj strani, pokazuju ukrajinske i južnokorejske procjene, pri čemu je većina raspoređena u Kurskoj regiji. Pjongjang je Moskvi isporučio i milijune topničkih i minobacačkih granata, kao i balističke projektile, topničke sustave dugog dometa i raketne sustave za višekratno lansiranje, pokazale su ukrajinske i nezavisne procjene.