Ukrajina ima novo oružje: Nika bi trebala riješiti golem problem na bojištu

Ukrajina trenutačno testira pet modela presretača namijenjenih upravo borbi protiv dronova na mlazni pogon, a do kraja listopada planira proizvesti oko 400 primjeraka jednog od njih. Cilj je što prije smanjiti prazninu u obrani prije početka zime.

Rusija , prema procjenama ukrajinske vojne obavještajne službe, mjesečno proizvodi oko 3000 mlaznih dronova Geran-4 i Geran-5. Njihova brzina predstavlja ozbiljan problem za dosadašnje presretače, razvijene prvenstveno za sporije Šehide s klipnim motorima.

Zelenski je o novoj raketi govorio 4. listopada, tijekom posjeta njemačkog kancelara Friedricha Merza Kijevu. Nika još nije prošla testiranja, a ukrajinski predsjednik zasad je oprezan oko njezinih mogućnosti, piše Euromaidan Press .

Predsjednik Volodimir Zelenski rekao je da je novo oružje nazvano Nika i da će uskoro biti poslano na testiranje.

Nova raketa tek treba proći testiranje

Zelenski je rekao da su i ukrajinska i njemačka strana pozitivno reagirale na novu raketu, no zasad nije želio govoriti o konačnim rezultatima.

Kazao je da bi ishod mogao biti pozitivan, ali Nika tek treba dokazati svoje sposobnosti na testiranjima.

Istodobno je objavio da je uspješno testiran i zaseban sustav, njemačko-ukrajinski presretač Spys.

Razlika u učinkovitosti ukrajinske protuzračne obrane između starijih i novih Šehida prilično je velika. Zelenski je rekao da Ukrajina trenutačno obara između 85 i 92 posto klasičnih Shaheda s propelerskim pogonom, dok se kod mlaznih inačica taj udio kreće oko 50 do 60 posto.

U zatvaranju te rupe pomažu i borbeni zrakoplovi F-16, dodao je ukrajinski predsjednik.

Ukrajina ubrzano traži odgovor na brže dronove

Nika nije prvi pokušaj Ukrajine da pronađe način za zaustavljanje nove generacije ruskih dronova. Tijekom posljednjih mjesec dana intenzivno su testirani različiti presretači posebno prilagođeni borbi protiv mlaznih Shaheda.

Jedan od njih 15. rujna uspješno je pogodio Šehid tijekom testiranja, no Zelenski je tada rekao da proizvođači još moraju doraditi sustav upravljanja.

Nekoliko dana kasnije, 19. rujna, Zelenski je objavio da je vlastiti presretački dron razvila i ukrajinska Sigurnosna služba (SBU). Prema njegovim riječima, taj je sustav već upotrijebljen u borbi i njime je oboren jedan mlazni Šehid.

Sada se toj skupini rješenja pridružuje i Nika, odnosno raketa posebno razvijena za presretanje brzih ruskih dronova.

Problem za Ukrajinu pritom nije samo u tome što su mlazni Šehidi brži. Oni predstavljaju i izazov za ekonomiku obrane jer korištenje skupljih sustava za obaranje relativno jeftinih dronova dugoročno teško može biti održivo.

Zato Kijev paralelno razvija više vrsta presretača, od bespilotnih letjelica do novih projektila, pokušavajući pronaći način da što većem broju ruskih napada odgovori dovoljno brzo i uz prihvatljiv trošak.