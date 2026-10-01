Putin: 'Ne možemo biti sigurni da nuklearno oružje neće biti upotrijebljeno'

"U slučaju izravnog napada na Rusku Federaciju onda će naravno pitanje hoće li Ruska Federacija upotrijebiti sve vrste oružja koje naša zemlja ima na raspolaganju neizbježno i odmah biti na dnevnom redu", rekao je Putin na forumu Valdaj u Moskvi.

Dok Rusija vodi rat u Ukrajini za koji je Putin rekao da ga je Moskva bila prisiljena pokrenuti kako bi zaštitila vlastitu sigurnost, čelnik Kremlja upozorio je da bi ciklusi eskalacije u međunarodnim sukobima mogli brzo dovesti do opasnih scenarija.

"Moramo shvatiti da trenutak kada se više ništa neće moći promijeniti može doći vrlo brzo i neočekivano za sve. Logika eskalacije, sve oštrijih uzvratnih mjera, vodi do kobne točke bez povratka”, rekao je ruski predsjednik na forumu, skupu međunarodnih stručnjaka za Rusiju.

"U središtu te eskalacije nalaze se arogancija i pretjerano samopouzdanje. To je put prema rubu provalije. Tim više danas, kada arsenali vodećih svjetskih sila sadrže oružje sposobno uništiti sav život ili barem Zemlju dovesti u katastrofalno stanje. Možemo li biti sigurni da to oružje nikada neće biti upotrijebljeno? Naravno da ne možemo. Moramo to imati na umu i izbjeći takav ishod”, istaknuo je ruski predsjednik.