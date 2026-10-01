Putin: 'Ne možemo biti sigurni da nuklearno oružje neće biti upotrijebljeno'

Ruski predsjednik Vladimir Putin rekao je u četvrtak da svijet prolazi kroz opasno razdoblje te kako je ključno osigurati da oružje za masovno uništenje nikada ne bude upotrijebljeno, međutim upozorio je da bi Rusija razmotrila upotrebu svih vrsta oružja ako bi došlo do napada na rusku enklavu Kalinjingrad
"U slučaju izravnog napada na Rusku Federaciju onda će naravno pitanje hoće li Ruska Federacija upotrijebiti sve vrste oružja koje naša zemlja ima na raspolaganju neizbježno i odmah biti na dnevnom redu", rekao je Putin na forumu Valdaj u Moskvi.
Dok Rusija vodi rat u Ukrajini za koji je Putin rekao da ga je Moskva bila prisiljena pokrenuti kako bi zaštitila vlastitu sigurnost, čelnik Kremlja upozorio je da bi ciklusi eskalacije u međunarodnim sukobima mogli brzo dovesti do opasnih scenarija.
"Moramo shvatiti da trenutak kada se više ništa neće moći promijeniti može doći vrlo brzo i neočekivano za sve. Logika eskalacije, sve oštrijih uzvratnih mjera, vodi do kobne točke bez povratka”, rekao je ruski predsjednik na forumu, skupu međunarodnih stručnjaka za Rusiju.
"U središtu te eskalacije nalaze se arogancija i pretjerano samopouzdanje. To je put prema rubu provalije. Tim više danas, kada arsenali vodećih svjetskih sila sadrže oružje sposobno uništiti sav život ili barem Zemlju dovesti u katastrofalno stanje. Možemo li biti sigurni da to oružje nikada neće biti upotrijebljeno? Naravno da ne možemo. Moramo to imati na umu i izbjeći takav ishod”, istaknuo je ruski predsjednik.
'Rusija ne kani nikog napasti'
U nekoliko je navrata poručio da Rusija ne kani nikoga napasti, ali će se braniti ako bude napadnuta.
"Rusija neće nikoga napasti, ali ako bude napadnuta, morat će uzvratiti. Građani Europske unije trebali bi to razumjeti. Ne prijetimo nikome, nećemo nikoga napasti 2029., ni 2030., ni 2050. godine, ali ako se suočimo s agresijom, morat ćemo odgovoriti", poručio je.
Putin je također ustvrdio da Rusija "sutra" neće napasti "teritorije i poduzeća" zemalja koje isporučuju oružje Ukrajini. Međutim, opskrbu Kijeva oružjem nazvao je "prijetnjom" koju treba uzeti u obzir, piše Sky News.
'Samo idiot može ustrajati na pogrešci'
Optužio je Kijev i njegove zapadne partnere da nemaju želju za prekidom borbi. Naveo je da je neposredno prije održavanja ruskih parlamentarnih izbora stigao prijedlog za nastavak pregovora, no potom su ukrajinske oružane snage izvele masovni napad na Moskovsku oblast.
"Unatoč prijetnjama iz Kijeva, Rusi su stajali u redovima kako bi glasali na izborima", dodao je Putin.
Govoreći o potezima Zapada prema Rusiji, poručio je: "Može pogriješiti svatko, ali samo idiot može ustrajati na pogrešci."