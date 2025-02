Uhićen napadač iz Berlina, nožem izbo i teško ozlijedio španjolskog turista

On je prevezen u bolnicu s težim ozljedama no one nisu opasne po život. Muškarac je u stabilnom stanju, rekla je ranije glasnogovornica policije. Policija je tri sata nakon dojave privela osumnjičenog. Privedeni je imao "krvi na rukama", rekao je glasnogovornik policije Florian Nath.

"To je vjerojatno osumnjičeni koji je napao Španjolca ovdje u Memorijalu", dodao je. Do napada je došlo oko 18 sati. Oružje nije pronađeno, ali se vjerojatno radi o nožu, dodala je policija.