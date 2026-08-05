SV. IVAN ŽABNO

Uhićen načelnik općine: Prijetio smrću muškarcu i lupao po autu u kojemu je bila i beba

B. Stilin

05.08.2026 u 21:18

Nenad Bošnjak (u krugu)
Nenad Bošnjak (u krugu) Izvor: Pixsell / Autor: Matija Habljak / PIXSELL, Nenad Bošnjak / Facebook
Bionic
Reading
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore
Dodajte tportal.hr u omiljene izvore

Nenad Bošnjak (58), nezavisni načelnik u mjestu Sveti Ivan Žabno i član Županijske skupštine Koprivničko-križevačke županije, uhićen je pod sumnjom za kazneno djelo prijetnje

Kako smo ranije u srijedu objavili, a priopćila je Policijska uprava koprivničko-križevačka, trojica muškaraca narušavala su javni red i mir vikom, galamom i udaranjem po vozilu u kojem su se nalazili 31-godišnji muškarac i dijete staro nekoliko mjeseci.

Policija je navela da su sudionici događaja od ranije u narušenim odnosima, dok motiv sukoba nije službeno potvrđen. Istodobno, u tijeku je kriminalističko istraživanje zbog sumnje na kazneno djelo prijetnje.

Večeras je iz koprivničko-križevačke policije stigla potvrda da je kriminalističko istraživanje incidenta dovršeno, te da postoji osnovana sumnja da je Bošnjak tijekom incidenta prijetio 31-godišnjaku da će mu ugroziti život.

Protiv Bošnjaka je zbog sumnje na kazneno djelo prijetnje podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu, a policija ga je predala pritvorskom nadzorniku, potvrdila je koprivničko-križevačka policija

Prema neslužbenim informacijama, uz načelnika su u događaju sudjelovala i njegova dva sina.

Protiv sve trojice muškaraca ranije je podnesen optužni prijedlog zbog narušavanja javnog reda i mira, a izrečene su im i mjere opreza zabrane približavanja te uspostavljanja i održavanja kontakta s 31-godišnjim muškarcem.

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
STIŽU IZMJENE ZAKONA

STIŽU IZMJENE ZAKONA

Plenković najavio povećanje mirovine i poseban dodatak za branitelje
OBLJETNICA OLUJE

OBLJETNICA OLUJE

VIDEO/FOTO Politička elita stigla u Knin, hrvatska vojska pokazala spektakularnu moć na nebu
HRVATSKA U CRVENOM

HRVATSKA U CRVENOM

Žega ne popušta: Bit će ekstremno vruće, ali izdržite još malo - stiže drastična promjena

najpopularnije

Još vijesti