Uhićen načelnik općine: Prijetio smrću muškarcu i lupao po autu u kojemu je bila i beba

Kako smo ranije u srijedu objavili, a priopćila je Policijska uprava koprivničko-križevačka, trojica muškaraca narušavala su javni red i mir vikom, galamom i udaranjem po vozilu u kojem su se nalazili 31-godišnji muškarac i dijete staro nekoliko mjeseci.

Policija je navela da su sudionici događaja od ranije u narušenim odnosima, dok motiv sukoba nije službeno potvrđen. Istodobno, u tijeku je kriminalističko istraživanje zbog sumnje na kazneno djelo prijetnje.

Večeras je iz koprivničko-križevačke policije stigla potvrda da je kriminalističko istraživanje incidenta dovršeno, te da postoji osnovana sumnja da je Bošnjak tijekom incidenta prijetio 31-godišnjaku da će mu ugroziti život.

Protiv Bošnjaka je zbog sumnje na kazneno djelo prijetnje podneseno posebno izvješće nadležnom državnom odvjetništvu, a policija ga je predala pritvorskom nadzorniku, potvrdila je koprivničko-križevačka policija

Prema neslužbenim informacijama, uz načelnika su u događaju sudjelovala i njegova dva sina.

Protiv sve trojice muškaraca ranije je podnesen optužni prijedlog zbog narušavanja javnog reda i mira, a izrečene su im i mjere opreza zabrane približavanja te uspostavljanja i održavanja kontakta s 31-godišnjim muškarcem.