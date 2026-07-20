u pritvoru

Uhićen muškarac koji je podmetnuo požar ispred savezne zgrade u New Yorku

Bi. S. / Hina

20.07.2026 u 19:12

Federal Plaza
Federal Plaza Izvor: Profimedia / Autor: Kyle Mazza / Shutterstock Editorial / Profimedia
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U ponedjeljak je uhićen muškarac nakon što je namjerno podmetnuo požar na ulazu u zgradu na adresi 26 Federal Plaza u New Yorku u kojoj se, među ostalim nalazi i imigracijski sud, rekao je ravnatelj FBI-a Kash Patel

'Jutros je jedna osoba aktivirala zapaljivu napravu ispred zgrade na adresi 26 Federal Plaza u New Yorku. Trenutačno je u pritvoru, a dosad su prijavljene dvije lakše ozljede', napisao je na platformi X.

U zgradi se, osim suda, nalazi i nekoliko saveznih agencija, među kojima i Služba za imigraciju i carine (ICE).

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Na videosnimci koja kruži društvenim mrežama vide se policajci kako istrčavaju iz zgrade u oblaku bijelog dima te potom savladavaju muškarca na pločniku.

'Teroru i nasilju nije mjesto u našem gradu i nikada se neće tolerirati. Počinitelj mora biti procesuiran na najvišoj razini zakona', rekao je čelnik demokrata u Zastupničkom domu Hakeem Jeffries, zastupnik iz New Yorka.

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