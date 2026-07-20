Uhićen muškarac koji je podmetnuo požar ispred savezne zgrade u New Yorku

'Jutros je jedna osoba aktivirala zapaljivu napravu ispred zgrade na adresi 26 Federal Plaza u New Yorku. Trenutačno je u pritvoru, a dosad su prijavljene dvije lakše ozljede', napisao je na platformi X.

U zgradi se, osim suda, nalazi i nekoliko saveznih agencija, među kojima i Služba za imigraciju i carine (ICE).