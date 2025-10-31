SAD ukinuo sankcije Dodiku, Čović misli da je to dobar potez

Čović je na upit oko odluke Ureda za nadzor strane imovine američkog ministarstva financija o ukidanju sankcija čelniku najveće srpske stranke SNSD-a Miloradu Dodiku, članovima njegove obitelji i bliskim suradnicima, rekao kako to svjedoči o posve drukčijem pristupu administracije Donalda Trumpa u odnosu na razdoblje prije deset mjeseci.

"Ako je to doprinos da mi u miru pokušamo naći rješenja za Bosnu i Hercegovinu kao cjelovitu državu, našu domovinu, onda smo na dobrom putu da napravimo dogovor i da ratne rane i ožiljci ostanu negdje iza nas", rekao je Čović u izjavi za medije u Mostaru gdje je položio vijenac na središnjem spomen obilježju za poginule hrvatske branitelje te zapalio svijeću povodom Svih svetih i Dana mrtvih.