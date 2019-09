Uhićen dugogodišnji zamjenik zagrebačkog općinskog državnog odvjetnika zbog sumnji da je primio mito

Policija je po nalogu USKOK-a danas uhitila dugogodišnjeg zamjenika zagrebačkog općinskog državnog odvjetnika zbog sumnji da je prije nekoliko mjeseci primio mito kako bi odbacio jednu kaznenu prijavu protiv Tomislava Sablje (37), nedavno uhićenog zbog sumnji da je vodio zločinačko udruženje koje je prokrijumčarilo oko 15 tona marihuane i podmetnulo više požara pod automobile u Zagrebu

Davatelj mita, prema USKOK-ovim inkriminacijama, bio je "dečko s Knežije" Đorđe Vuletić Đoko (57). On se zajedno sa Sabljom nalazi u istražnom zatvoru u Remetincu zbog sumnji da je organizirao paljenje nekoliko automobila, između ostalog šefa sigurnosti GNK Dinamo Krešimira Antolića, te da je pripremao premlaćivanje bivšeg predsjednika Uprave Dinama Ante Kodžomana. Uhićenje tužitelja zbog navodnog primanja mita zapravo je nastavak iste akcije, kodnog imena "Tebra", u kojoj su početkom srpnja uhićeni Sabljo i Vuletić, ali i još 18 osoba zbog spomenutog krijumčarenja marihuane i paljenja niza automobila.

Premda se danas nije moglo doznati ni riječ o cijeloj akciji koju su USKOK i policija obavili vrlo diskretno, prema neslužbenim informacijama do kojih smo došli, osumnjičeni tužitelj je uhićen u jutarnjim satima zajedno s vlasnikom jednog lokala, koji je prema USKOK-ovim sumnjama navodno bio posrednik u davanju mita, piše Jutarnji list .

Događaj koji se inkriminira uhićenom tužitelju dogodio se prije uhićenja, još u ožujku ove godine, no sve dosad se čekalo s uhićenjem. Navodno je riječ o indicijama koje je USKOK prikupio snimajući osumnjičenike u akciji "Tebra". Naime, u akciji "Tebra" su hrvatska policija i USKOK više od godinu dana nad osumnjičenicima provodili tzv. posebne dokazne radnje, odnosno tajno su im snimali telefonske razgovore, pratili ih, tajno ih snimali videokamerama i slično.

Jedan od tajnih mikrofona bio je postavljen i u unutrašnjost automobila Tomislava Sablje, a snimke razgovora osumnjičenika USKOK će koristiti kao dokaz u predstojećem postupku protiv njih. Prema svemu sudeći, upravo iz jednog od tako snimljenih razgovora pojavile su se naznake kako neki od osumnjičenika imaju "prolaz" u zagrebačko Općinsko tužiteljstvo. Sada, puna dva mjeseca nakon uhićenja u akciji "Tebra", USKOK je pokrenuo postupak i za to djelo, piše Jutarnji list.

Kako se neslužbeno doznaje, općinskog tužitelja USKOK sumnjiči da je od Vuletića, preko posrednika, primio 3000 eura mita kako bi odbacio prijavu koju je u ožujku ove godine protiv Sablje podnio jedan muškarac. U prijavi je naveo kako mu je Sabljo zaprijetio te ga pljunuo, no nakon što je policija zbog toga Sablju uhitila, on je ubrzo pušten. Sada tužitelji sumnjiče svojeg kolegu da je to napravio radi novca.

Vijest o uhićenju dugogodišnjeg zagrebačkog općinskog tužitelja je protutnjala pravosudnim i odvjetničkim kuloarima, a većina koja ga poznaje bila je u nevjerici da je spomenuti tužitelj uhićen. Pogotovo kada su čuli da se radi o optužbama za mito od bivšeg okrivljenika u postupku protiv tzv. zločinačke organizacije. Tijekom dana policija je pretražila stan tužitelja, ali i njegov ured u Općinskom državnom odvjetništvu. Nakon kriminalističkog istraživanja bit će predan USKOK-u gdje bi trebao biti ponovno ispitan, piše Jutarnji list.