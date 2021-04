Ugostitelji o 'lockdownu' na Kvarneru: Pročistit ćemo samo broj firmi koje posluju kao i broj zaposlenih

Novi lockdown u koji od ponedjeljka ulazi Primorsko-goranska županija, ponovo će na dva tjedna isprazniti terase ugostiteljskih objekata.

Ugostitelji su s radom na terasama počeli 1. ožujka, dakle, radili su nešto manje od mjesec i pol dana, što je za mnoge bio predah tijekom kojeg su uzeli malo zraka. Ipak, situacija nije nimalo zavidna. No mnogi, pogotovo u turističkim destinacijama vezanim primarno za ljetnu sezonu, ukazuju koliko je važno da ne izgubimo ljetne dolaske turista, piše Novi list.

'Razumijem potrebu da se osjeća kao da se nešto čini. Što se tiče najava da se želi smiriti situaciju prije početka glavne sezone, sigurno je da ćemo 'pročistiti' broj firmi koje posluju i broj zaposlenih. Bilo bi stvarno dobro da je u ovoj situaciji Primorsko-goranska županija dala svojim poduzetnicima nekakva sredstva pomoći. Ako već idemo u to, pozdravljam da idemo malo oštrije i šire na zatvaranje i rješavanje, jer zatvaranje samih ugostiteljskih objekata je dokazano kriva mjera', istaknuo je Jakominić.

Damir Pende, predsjednik Ceha ugostitelja Raba, također je ukazao kako ugostiteljski objekti u kojima se provode i poštuju epidemiološke mjere, nisu problem. Ali i kako je važno spasiti sezonu.

'Sigurno da nam nije drago da ponovo moramo zatvarati, jer cijelu zimu nismo radili, tek sada kako je krenulo otvaranje i lijepo vrijeme, ali ako će to pomoći da se stvarno smanji broj zaraženih, onda podržavamo sto posto. Cilj svega je da stanemo na noge i odradimo sezonu', kazao je Pende.

Smatra da ako će to dovesti do toga da početkom sezone dođu do minimalnog broja novozaraženih da mogu početi privređivati, tada i podržavaju ove mjere.

'Iako mislim da nisu problem samo kafići, već ima tu i niz drugih subjekata koji utječu na broj zaraženih i na koje bi trebalo paziti, ali mi smo uvijek, nažalost, prvi na udaru. Po meni je mogućnost zaraze na nekoj restoranskoj terasi gdje su stolovi razmaknuti tri metra i gdje se poštuju epidemiološke mjere, sigurno manja od boravka u nekom šoping centru i slično', kazao je Pende.

Istaknuo je da su oni uvijek prvi na udaru.