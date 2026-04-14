Osnovnoškolce sve više privlače strukovna zanimanja: No, dva su problema

Strukovne škole, pogotovo deficitarna zanimanja nemaju broj upisnih mjesta koji odgovaraju potrebama tržišta, a sam obrazovni sustav treba prilagoditi suvremenim potrebama gospodarstva
Kao i svaka ranija godina, tako se i 2026. godina bliži razdoblju u kojima se osmaši diljem Hrvatske odlučuju za odabir srednje škole. Vječna je to dilema između gimnazije i strukovnih smjerova, a za one koji razmišljaju o drugoj opciji, u Pazinu je održan Festival strukovnih zanimanja.
Kako navodi HRT, 16 škola je predstavilo svoje smjerove dok strukovne škole bilježe sve veći interes osnovnoškolaca.
'Ja bih htio upisati tehničku školu u Puli, zato što me stvarno zanima elektronika, informatika i robotika. Mislim, ne znam što bih se točno bavio, ali znam da bih studirao elektroniku pa bih mogao otvoriti svoj servis za popravljanje uređaja i tako dalje, rekao je za HRT osmaš Andrej Jovanović.
Obrazovanje vs. potrebe tržišta
Iako je interes učenika sve veći, stručnjaci upozoravaju da je domaći obrazovni sustav potrebno prilagoditi gospodarstvu.
'Odnosno gledati u budućnost koje će zanimanje biti potrebnije nego što su danas', upozorio je Robert Momić, predsjednik Obrtničke komore Istarske županije.
Također, u samim školama broj upisnih mjesta ne prati potrebe tržišta rada. To je poglavito problem u deficitarnim zanimanjima.
'Naša škola upisuje otprilike 300-tinjak učenika ove godine tako da, ajmo reći, u zadnje vrijeme raste, ako su deficitarna zanimanja još uvijek ugostitelji kao najslabiji koji se upisuju, upozorila je jedna od nastavnica ugostiteljstva u Gospodarskoj školi Buje, Mersiha Grgić.