Osnovnoškolce sve više privlače strukovna zanimanja: No, dva su problema

Kao i svaka ranija godina, tako se i 2026. godina bliži razdoblju u kojima se osmaši diljem Hrvatske odlučuju za odabir srednje škole. Vječna je to dilema između gimnazije i strukovnih smjerova, a za one koji razmišljaju o drugoj opciji, u Pazinu je održan Festival strukovnih zanimanja.

Kako navodi HRT, 16 škola je predstavilo svoje smjerove dok strukovne škole bilježe sve veći interes osnovnoškolaca.

'Ja bih htio upisati tehničku školu u Puli, zato što me stvarno zanima elektronika, informatika i robotika. Mislim, ne znam što bih se točno bavio, ali znam da bih studirao elektroniku pa bih mogao otvoriti svoj servis za popravljanje uređaja i tako dalje, rekao je za HRT osmaš Andrej Jovanović.