Stigla ciklona sa sjevera Afrike: Neke dijelove pogodit će obilni pljuskovi i olujno jugo

Ako ste ovih dana primijetili zamućeno nebo ili tragove prljavštine na prozorima i automobilima, razlog je u cikloni koja je stigla sa sjevera Afrike. Sa sobom je donijela i sitne čestice prašine koje se sada zadržavaju u atmosferi iznad Hrvatske, javlja HRT.

Ta će se ciklona u utorak premjestiti nad zapadni dio Sredozemlja. U istočnim krajevima zemlje to znači umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz mjestimičnu kišu i moguće pljuskove. Puhat će istočni i jugoistočni vjetar, većinom umjeren, ali u Podunavlju povremeno i jak. Jutro će biti oko 11 °C, a dnevna temperatura dosezat će oko 18 °C.

Središnja Hrvatska također će započeti dan neuobičajeno toplim jutrom. Tijekom dana temperature će se kretati između 14 i 17 °C, što je uobičajeno za sredinu travnja. Prevladavat će oblačno, uz povremenu kišu, a vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni.

Mogući obilniji pljuskovi s grmljavinom

Zapad zemlje očekuje više oborine. Kiša će biti češća, a mogući su i obilniji pljuskovi s grmljavinom. U gorju će prevladavati oblačno vrijeme, dok će se na moru povremeno pojavljivati sunčana razdoblja. Uz obalu će puhati umjerena, mjestimice i jaka bura, dok će se na jugu još zadržati jugo. Temperature će se kretati od 8 °C u gorju do 14 °C na obali ujutro, a dnevne od 16 do 19 °C, odnosno između 11 i 15 °C u planinskim krajevima.

Ni Dalmacija neće izbjeći promjenjive uvjete. Uz izmjene oblaka i sunca, očekuje se i kiša, uključujući moguće izraženije pljuskove s grmljavinom. Jugo će puhati umjereno do jako, a temperature će biti između 15 i 20 °C, uz nešto svježija jutra u unutrašnjosti.