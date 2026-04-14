Stigla ciklona sa sjevera Afrike: Neke dijelove pogodit će obilni pljuskovi i olujno jugo

Utorak donosi nestabilno vrijeme, s puno oblaka i povremenom kišom, a ponegdje i izraženijim pljuskovima praćenima grmljavinom. Takve prilike bit će naglašenije na Jadranu i u područjima uz obalu, dok će unutrašnjost također često biti pod oblacima
Ako ste ovih dana primijetili zamućeno nebo ili tragove prljavštine na prozorima i automobilima, razlog je u cikloni koja je stigla sa sjevera Afrike. Sa sobom je donijela i sitne čestice prašine koje se sada zadržavaju u atmosferi iznad Hrvatske, javlja HRT.
Ta će se ciklona u utorak premjestiti nad zapadni dio Sredozemlja. U istočnim krajevima zemlje to znači umjereno do pretežno oblačno vrijeme, uz mjestimičnu kišu i moguće pljuskove. Puhat će istočni i jugoistočni vjetar, većinom umjeren, ali u Podunavlju povremeno i jak. Jutro će biti oko 11 °C, a dnevna temperatura dosezat će oko 18 °C.
Središnja Hrvatska također će započeti dan neuobičajeno toplim jutrom. Tijekom dana temperature će se kretati između 14 i 17 °C, što je uobičajeno za sredinu travnja. Prevladavat će oblačno, uz povremenu kišu, a vjetar će biti slab do umjeren sjeveroistočni.
Mogući obilniji pljuskovi s grmljavinom
Zapad zemlje očekuje više oborine. Kiša će biti češća, a mogući su i obilniji pljuskovi s grmljavinom. U gorju će prevladavati oblačno vrijeme, dok će se na moru povremeno pojavljivati sunčana razdoblja. Uz obalu će puhati umjerena, mjestimice i jaka bura, dok će se na jugu još zadržati jugo. Temperature će se kretati od 8 °C u gorju do 14 °C na obali ujutro, a dnevne od 16 do 19 °C, odnosno između 11 i 15 °C u planinskim krajevima.
Ni Dalmacija neće izbjeći promjenjive uvjete. Uz izmjene oblaka i sunca, očekuje se i kiša, uključujući moguće izraženije pljuskove s grmljavinom. Jugo će puhati umjereno do jako, a temperature će biti između 15 i 20 °C, uz nešto svježija jutra u unutrašnjosti.
Olujno jugo na krajnjem jugu
Na krajnjem jugu jugo će tijekom noći i jutra mjestimice dosezati olujne udare, zbog čega će more biti jače valovito. Kako dan bude odmicao, stanje na moru postupno će se smirivati. Kiša i pljuskovi bit će češći u prvom dijelu dana, uz jutarnjih oko 14 °C i dnevnih između 18 i 21 °C.
Srijeda će biti oblačnija, a zatim se prema kraju radnog tjedna na kopnu očekuje sve više sunčanih razdoblja i postupno zatopljenje tijekom dana. Jutarnje temperature pritom se neće značajnije mijenjati. Ipak, vrijeme ostaje nestabilno; u srijedu je kiša najizglednija, a kasnije su mogući lokalni pljuskovi, osobito u gorskim krajevima te u unutrašnjosti Dalmacije i Istre.
Na Jadranu će kiša uz više oblaka uglavnom pasti u srijedu, nakon čega slijedi sunčanije i mnogima ugodno toplo vrijeme. Vjetar će okretati s juga na istočnjak, a potom na umjerenu buru i sjeverozapadnjak, koji će povremeno imati i jače udare.