Dalmacija pomaže OPG-ovcima: Nude sufinanciranje važnog sustava

Zatražiti mogu sufinanciranje bušotina i potopnih pumpi za iste te izradu hidrogeoloških elaborata za dobivanje vodopravne dozvole.

Županija je spremna poljoprivrednicima sufinancirati izvedbu bušotina za zemljišta koja namjeravaju navodnjavati, uz uvjet da im je minimalna površina 0, 3 hektara za povrtlarsku proizvodnju, a jedan hektar za postojeće ili nove trajne nasade i ratarsku proizvodnju, dakle za masline, vinograde, voćnjake, žitarice i sl.

Uvjet je da su korisnici odnosno vlasnici zemljišta koje namjeravaju navodnjavati, da imaju prebivalište odnosno sjedište kao i proizvodnju na području županije, najmanje 0, 3 hektara (3000 metara četvornih) za navodnjavanje i da im je zemljište uneseno u ARCOD sustav.