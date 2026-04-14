NAVODNJAVANJE

Dalmacija pomaže OPG-ovcima: Nude sufinanciranje važnog sustava

I.K./Hina

14.04.2026 u 08:15

Splitsko-dalmatinska županija
Splitsko-dalmatinska županija Izvor: Pixsell / Autor: Miranda Cikotic/PIXSELL
Splitsko-dalmatinska županija pozvala je obiteljska poljoprivredna gospodarstva (OPG), zadruge, obrte i trgovačka društva registrirana za poljoprivrednu proizvodnju da joj podnesu zahtjev za sufinanciranje sustava navodnjavanja u ovoj godini.

Zatražiti mogu sufinanciranje bušotina i potopnih pumpi za iste te izradu hidrogeoloških elaborata za dobivanje vodopravne dozvole.

Županija je spremna poljoprivrednicima sufinancirati izvedbu bušotina za zemljišta koja namjeravaju navodnjavati, uz uvjet da im je minimalna površina 0, 3 hektara za povrtlarsku proizvodnju, a jedan hektar za postojeće ili nove trajne nasade i ratarsku proizvodnju, dakle za masline, vinograde, voćnjake, žitarice i sl.

Uvjet je da su korisnici odnosno vlasnici zemljišta koje namjeravaju navodnjavati, da imaju prebivalište odnosno sjedište kao i proizvodnju na području županije, najmanje 0, 3 hektara (3000 metara četvornih) za navodnjavanje i da im je zemljište uneseno u ARCOD sustav.

Za površine od 0, 3 do jednog hektara županija sufinancira 80 posto troškova, a najviše 2. 660 eura, za površine od jednog do pet hektara, također 80 posto troškova, a najviše 13. 300 eura, a za površine veće od pet hektara najviše 26. 600 eura.

Kupnju potopne pumpe sufinancira do polovice njene cijene, a hidrogeološki elaborat 80 posto, a najviše 1.500 eura.

Zainteresirani poljoprivrednici zahtjev mogu podnijeti do 2. prosinca ove godine ili dok se utroše sredstva koja je županija osigurala za ovu namjenu. Sve pojedinosti o načinu podnošenja zahtjeva dostupne su na mrežnoj stranici Splitsko-dalmatinske županije.

