Udruga pacijenata traži ostavku ministrice: 'Zašto laže da nije ništa znala?'

U oštrom priopćenju naslovljenom ‘Svjedočimo potpunom raspadu zdravstvenog sustava’ Udruga optužuje nadležne za prikrivanje informacija i iznošenje neistina te izražava nepovjerenje u postupanje zdravstvenih institucija. Navodi da je u izravnom kontaktu s odvjetnikom obitelji Periš došla do niza zabrinjavajućih informacija i otvorenih pitanja.

Udruga tvrdi da je Ministarstvo zdravstva bilo pravodobno obaviješteno o slučaju te poziva Državno odvjetništvo da istragu proširi na sve osobe koje su bile prisutne tijekom spornog postupanja prema pacijentu.

Udruga dovodi u pitanje kada je ministrica doznala za slučaj

Udruga tvrdi da je odvjetnik obitelji odmah obavijestio Ministarstvo zdravstva kako bi se osiguralo očuvanje dokaza, uključujući snimke videonadzora, i spriječilo moguće zataškavanje. Zbog toga dovodi u pitanje izjavu ministrice Hrstić da je za slučaj doznala tek 9. studenoga.

‘Zgroženi smo lažima i obmanama koje svakodnevno slušamo od vladajućih! U izravnim kontaktima s odvjetnikom obitelji došli smo do niza šokantnih zaključaka i neodgovorenih pitanja. Zašto ministrica laže da nije znala za slučaj?! Ministarstvo je bilo službeno obaviješteno! Ministrica, kao odgovorna osoba, morala je znati. Ako je vlastiti kabinet o tome nije obavijestio, to šalje zastrašujuću poruku o njihovu radu, disfunkciji i potpunom rasulu’, poručuju iz Udruge.

Ministrica Hrstić ranije je objasnila da su postupanje zdravstvene inspekcije i obveza klinike da obavijesti ministricu dva odvojena procesa. Navela je da je postupila čim je osobno doznala za slučaj. Udruga, međutim, smatra da takvo objašnjenje ne otklanja pitanje odgovornosti Ministarstva te zahtijeva hitnu i neopozivu ostavku ministrice.

Traže od DORH-a da ispita sve koji su bili u sobi

Udruga traži i proširenje kaznene istrage na sve osobe koje su bile prisutne u prostoriji tijekom postupanja prema Kristianu Josipu Perišu. Pita zašto, prema njezinim navodima, svi prisutni nisu pozvani na davanje iskaza te smatra da treba ispitati i odgovornost onih koji nisu intervenirali kako bi spriječili moguće nasilje.

‘Od DORH-a zahtijevamo hitno proširenje istrage na sve osobe koje su bile u sobi’, navodi Udruga. U slučaju smrti pacijenta već se vodi istraga protiv četvorice medicinskih tehničara, kojima su uručeni otkazi. Njihova kaznena odgovornost, kao i eventualna odgovornost drugih osoba, tek se treba utvrditi.

Upozoravaju na odnos prema psihijatrijskim pacijentima

Udruga smatra da slučaj Jankomir otvara i šira pitanja zaštite prava osoba s duševnim smetnjama. Tvrdi da je riječ o dugogodišnjim problemima u postupanju prema posebno ranjivim pacijentima te upozorava na gubitak povjerenja građana u zdravstveni sustav. Pritom ističe da postoje predani liječnici i medicinske sestre koji u teškim uvjetima nastoje osigurati kvalitetnu skrb, ali smatra da to ne umanjuje odgovornost nadležnih za moguće propuste. Uz ostavke ministrice i uprave bolnice te proširenje istrage, Udruga poziva pacijente i građane da javno izraze nezadovoljstvo stanjem u zdravstvu. Poručuje da će, zajedno s odvjetnikom obitelji, nastojati da se utvrdi odgovornost svih koji su sudjelovali u događajima povezanima sa smrću Kristiana Josipa Periša.