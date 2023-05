Udruga agencija za naplatu potraživanja: Ne djelujemo izvan zakona

Unatoč čestim i netočnim tvrdnjama o nereguliranosti ustupanja potraživanja, upravo Zakon o kreditnim institucijama izričito priječi da se dužnik nađe u lošijem položaju u slučaju ustupa tražbine novom vjerovniku. U slučaju neplaćanja, novi vjerovnik mora se ponašati i poduzimati sve zakonske radnje kakve bi mogao poduzeti i izvorni vjerovnik, ističe HUAN i dodaje kako pozdravlja najavu implementacije NPL Direktive u hrvatski zakonodavni okvir, koja je najavljena do kraja ove godine.

HUAN: U svim realnim situacijama prakticira se izvansudski proces naplate

U priopćenju se tvrdi da agencije članice HUAN-a u "svim realnim situacijama" prakticiraju izvansudski proces naplate bez pokretanja ovršnog postupka, koji, generira osjetno manje troškove te smanjenje ukupnog iznosa duga. To, dodaje se, ide u korist građanima, jer ih "dovodi u položaj u kojem mogu razgovarati o svojim mogućnostima i dogovoriti individualan model otplate dugovanja, sukladno situaciji i njihovom pristupu procesu vraćanja duga".

Tako, ustvrdili su, suprotno tvrdnjama pojedinih saborskih zastupnika, dužnik u svakom trenutku može dobiti detaljan uvid u stanje svog duga i modalitete otplate koji su u pravilu fleksibilniji nego kod izvornog vjerovnika.

Obveza svakog vjerovnika je da, prilikom prepuštanja potraživanja novom vjerovniku, obavijesti i dužnika o toj promjeni. Iako to nije zakonom propisano, agencije, članice HUAN-a, dužnike dodatno i samoinicijativno obavještavaju o preuzimanju duga i kontaktima na kojima se u svakom trenutku mogu dobiti detaljne informacije o stanju duga i mogućnostima otplate, navodi se u priopćenju.

"Suprotno navodima o 'maltretiranju i ponižavanju', agencije članice HUAN-a kontaktiraju dužnika unutar radnog vremena - od ponedjeljka do petka od 8 do 20 sati, ili subotom od 8 do 15 sati, ovisno o radnom vremenu pojedine članice, poštujući pritom dignitet dužnika koji je utvrđen i Kodeksom udruge", stoji na kraju reagiranja HUAN-a.

Vlada ne prihvaća prijedlog Kluba zastupnika SDP-a i Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka

Inače, u utorak su iz zastupničkih klubova SDP-a i Možemo poručili uoči današnja saborske rasprave o njihovu prijedlogu izmjena Zakona o kreditnim institucijama, kako traže da se dugovi ne mogu prodavati bez pristanka dužnika, čime žele pomoći građanima koji su se našli u "raljama utjerivača dugova".

Peđa Grbin (SDP) ocijenio je da u Hrvatskoj tržište dugovima nije uređeno, iako je EU i donijela propise i trebamo ih implementirati. Nismo to napravili i zbog toga utjerivači dugova praktički djeluju izvan zakona. Igraju igru koja samo njima odgovara po svojim pravilima, a brojni građani su zbog toga u izuzetno nepovoljnoj poziciji da ih se, rekao je, maltretira i da doslovno ne znaju koliko duga moraju platiti.

Ivana Kekin (Možemo) rekla je kako traže da se dugovi ne smiju prodavati bez da dužnici budu obaviješteni o tome kome i kada se prodaju. „U Hrvatskoj agencije i fizičke osobe koje ni na koji način nisu regulirane, mogu kupiti dug i nakon toga maltretirati, zivkati, ponižavati i prodavati osobne podatke građana, koji uopće ne znaju kome je njihov dug prodan”, izjavila je.

Vlada RH je u utorak predložila Hrvatskom saboru da ne prihvati prijedlog izmjena Zakona o kreditnim institucijama, Kluba zastupnika SDP-a i Kluba zastupnika zeleno-lijevog bloka, jer će Ministarstvo financija predložiti sveobuhvatniji zakonodavni okvir.