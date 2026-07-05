Ubojstva u Drnišu ne bi bilo da je riješen velik problem pravosuđa: Suci poslali apel

Strašno ubojstvo maturanta Luke Milovca u Drnišu dovelo je do promjena u sustavu pravosuđa. Doduše, pokrenuti su i stegovni postupci protiv dviju sutkinja šibenskog suda, a utvrđeni su i brojni propusti, jer su suci preopterećeni velikim brojem sporova. No, to nije problem samo šibenskog suda, čije su sutkinje imale više od 300 predmeta, pa su parnicu protiv ubojice prolongirale dvije i pol godine.

"Radim na građanskim predmetima, parnica i izvanparnica i trenutno u radu imam 268 predmeta", ispričala je za Dnevnik.hr sutkinja Petronela Jakobušić, glasnogovornica Općinskog suda u Dubrovniku.

Njoj je ured ujedno i sudnica. Posao, kaže, često nosi kući. Još je gore sucima koji rade na prometnim kaznama.

"Općinskom sudu u Dubrovniku nedostaje tri suca, nedostaje deset sudskih savjetnika, šest službenika, jedan namještenik i sigurno s tim zapošljavanjima bi nam bio olakšan rad", rekla je Jakobušić.

U Slavonskom Brodu čekaju zapošljavanje tri suca. "Svaki sudac ima otprilike 250, nešto malo više predmeta u radu, što se tiče kaznenog odjela, situacija je slična i na građanskom odjelu, suci u prosjeku imaju oko 380 predmeta. To je isto značajna brojka, sve su to posljedice malog broja sudaca", kazala je Marina Smaić, sutkinja i glasnogovornica Općinskog suda u Slavonskom Brodu.