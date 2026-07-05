Ubojstva u Drnišu ne bi bilo da je riješen velik problem pravosuđa: Suci poslali apel

Otprilike milijun novih predmeta godišnje stigne na sudove. Kako je samo 1670 sudaca, svaki od njih dobije 700 slučajeva. Stoga su suci poslali apel Ministarstvu pravosuđa
Strašno ubojstvo maturanta Luke Milovca u Drnišu dovelo je do promjena u sustavu pravosuđa. Doduše, pokrenuti su i stegovni postupci protiv dviju sutkinja šibenskog suda, a utvrđeni su i brojni propusti, jer su suci preopterećeni velikim brojem sporova. No, to nije problem samo šibenskog suda, čije su sutkinje imale više od 300 predmeta, pa su parnicu protiv ubojice prolongirale dvije i pol godine.
"Radim na građanskim predmetima, parnica i izvanparnica i trenutno u radu imam 268 predmeta", ispričala je za Dnevnik.hr sutkinja Petronela Jakobušić, glasnogovornica Općinskog suda u Dubrovniku.
Njoj je ured ujedno i sudnica. Posao, kaže, često nosi kući. Još je gore sucima koji rade na prometnim kaznama.
"Općinskom sudu u Dubrovniku nedostaje tri suca, nedostaje deset sudskih savjetnika, šest službenika, jedan namještenik i sigurno s tim zapošljavanjima bi nam bio olakšan rad", rekla je Jakobušić.
U Slavonskom Brodu čekaju zapošljavanje tri suca. "Svaki sudac ima otprilike 250, nešto malo više predmeta u radu, što se tiče kaznenog odjela, situacija je slična i na građanskom odjelu, suci u prosjeku imaju oko 380 predmeta. To je isto značajna brojka, sve su to posljedice malog broja sudaca", kazala je Marina Smaić, sutkinja i glasnogovornica Općinskog suda u Slavonskom Brodu.
Rasterećivanje sudaca
Zbog toga suci apeliraju da ih se rastereti. "Da se nekakvi postupci ipak preusmjere na neka druga tijela ili da se riješi na neki drugi način, ali da sve ne dolazi pred sud", poručila je Smaić.
Svake godine na sudove stigne više od milijun novih predmeta. Ukupno je 1670 sudaca, pa ispada da svaki od njih dobije oko 700 predmeta.
"Uobičajeno je da bi do 200 predmeta bilo broj predmeta u kojima bi se radnje trebale poduzimati pravovremeno", poručila je predsjednica Vrhovnog suda Mirta Matić.
Postoji alternativa
Ministar pravosuđa Damir Habijan predlaže alternativu. Naime, uskoro će se sporovi moći riješiti pred medijatorom izvan suda i to potpuno besplatno. Prometne kazne bi također trebale biti maknute s popisa odlučivanja pravosudnih tijela. No, dok se to ne dogodi, sudovi u većoj ili manjoj mjeri ostaju zatrpani.
"Nije svugdje isto, a onda ako gledate duljinu trajanja postupka ili efektivni rad ispada da određeni sudovi s većim brojem predmeta po rješavatelju imaju veću stopu rješavanja nego oni s manjim", rekao je ministar.