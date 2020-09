U Zrinu obilježena 77. obljetnica stradanja stanovnika tog pounjskog sela

Vjerskim svečanostima i komemoracijom u Zrinu je u subotu obilježena 77. obljetnica stradanja toga povijesnog hrvatskog mjesta u kojem su 1943. partizani ubili veliki broj mještana, dok je preostralo stanovništvo odlukom jugoslavenskih vlasti raseljeno, a imovina konfiscirana.

Slijedio je mimohod do spomen-crkve Našašća sv. Križa ispred kojeg je misno slavlje predvodio gospićko-senjski biskup Zdenko Križić u zajedništvu s krčkim biskupom Ivicom Petanjkom , sisačkim biskupom Vladom Košićem , generalnim vikarom i ravnateljem Zaklade za obnovu crkve u Zrinu mons. Markom Cvitkušićem , biskupijskim ekonomom mons. Zdravkom Novakom , domaćim župnikom vlč. Stjepanom Filipcem i desetak svećenika.

Svečanost je okupila hodočasnike iz cijele Hrvatske, a najviše prognane Zrinjane i njihove potomke.

'Stradanje Zrinjana počelo je 1943. godine, a vi te događaje pamtite, ni zbog koje druge želje nego da ih se ne zaboravi. Vi se dolazite ovamo moliti za poginule jer su to vaši djedovi, stričevi, ujaci, vaše majke i bake, vaša braća i sestre. Oni koji su spalili Zrin, pobili trećinu njegovih stanovnika i preostale protjerali, oduzeli vam svu imovinu koju do dana današnjega ni jedna vlast nije smatrala svojom dužnošću da vam je vrati, oni koji su vam do prije 25 godina zabranjivali i posjetiti ovo mjesto, vaš zavičaj, oni ne žele da se mi ovdje okupljamo i da se sjećamo – jer sjećajući se stradanja naših katolika, Hrvata, Zrinjana sjećamo se i njihovih zlodjela, nehumanih postupaka', rekao je biskup Košić.

Kada se nešto stječe nasiljem i prijevarom, tu nema blagoslova, naglasio je biskup Križić.

'Može čovjek imati puno materijalnih dobara, ali ne radosti života. A što je život bez radosti? Ljudi Zrina su pobijeni i protjerani, njihova imovina im je oduzeta, ali tko se s tim što im je oteto obogatio i usrećio? Život se ne može graditi na tuđoj patnji. Puno je bolje biti žrtva nego biti zločinac. Puno je bolje trpjeti od nekoga, nego biti uzrok trpljenja drugome. Možda se nekomu ova tvrdnja neće dopasti, ali to je Božja logika, i život potvrđuje da je istinita', kazao je biskup Križić, poručivši da ni jedna ljudska žrtva nije bez smisla, iako to nećemo nikada do kraja razumjeti.

Nakon popričesne molitve, riječi zahvale u ime Zrinjana izrekao je biskup Petanjak.

Zahvalio je gospićko-senjskom biskupu Križiću na dolasku i izrečenim riječima, ali i domaćem biskupu Košiću na svemu što je učinio i čini da se žrtve Zrina ne zaborave.

'Onaj koji čini zlo sam je sebe osudio, ne treba mu veće osude od onoga što više nigdje mira nema i što ga njegovo zlo, kamo god ide, prati. Nigdje i nikada neće se moći od toga zla osloboditi', rekao je Petanjek.

Nakon mise održana je i komemoracija žrtvama Zrina te su položeni vijenci i upaljene svijeće kod središnjeg križa.

Obilježavanju stradavanja Zrinjana nazočili su i izaslanik predsjednika Vlade RH sisačko-moslavački župan Ivo Žinić, saborski zastupnici Marijana Petir, Ivan Celjak i Krunoslav Katičić, te gradonačelnici i načelnici općina s područja Sisačko-moslavačke županije.