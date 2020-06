Pounje na dva kotača: Zrinska bike tura tportalova blogera oborila je s nogu, provjerite zašto

Tportalov bloger bio je u Pounju i na utvrdi Zrin. Sa zanimljivom bike ekipom otputio se od Hrvatske Kostajnice uz Unu sve do nevjerojatnog i čudesnog krajolika Zrinske gore

Koliko se toga ondje u povijesti dogodilo - mogli bi se napisati romani. Jedan koji opisuje takva zbivanja nedavno je napisala mlada književnica Ena Katarina Haler. U romanu 'Nadohvat' opisuje kroz lik svoje bake i djeda vrijeme Drugoga svjetskog rata. Zasad odlično pedalira s nama, i to na čelu naše bike kolone, kao da je ona gazda. U Baranji, u kojoj je provela dio mladosti, puno je pedalirala. Sada, kad je u Zagrebu, htjela je ponovno više kretanja u prirodi. Bicikl je za to najbolji partner. Smatra to odličnom rekreacijom, ali i prilikom za drugačija putovanja. Slučajno ili ne, izbor je pao na Zrin, baš onaj iz radnje njezina romana. No do tamo nije bilo lako doći.