U Zagrebu tri nova slučaja zaraze koronavirusom, ponovno je uspostavljena karantena na Sljemenu u Tomislavovu domu

U Zagrebu su tijekom jučerašnjeg dana zabilježena tri nova slučajeva zaraze koronavirusom, pa je broj aktivnih slučajeva 190, a 396 osoba je u samoizolaciji, izvijestio je u ponedjeljak zagrebački Stožer civilne zaštite

"Jučer su registrirane tri pozitivne osobe na Covid-19 u Gradu Zagrebu. Na razni primarne zdravstvene zaštite u skladu s epidemiološkim podacima, od petka do nedjelje u 20 sati obrađeno je 213 pacijenata, određene su četiri samoizolacije, a 31 osoba je upućena na testiranje", izvijestila je zamjenica pročelnika Gradskog ureda za zdravstvo Željka Josipović - Jelić na konferenciji za medije. Ukupno su u dane vikenda novodijagnosticirane 42 osobe, a ukupan broj oboljelih u Zagrebu do 2. kolovoza je 1221, preminulih je 23, a aktivnih slučajeva je 190. U bolnici "Sveti Duh" je uzeto 30 briseva, svi su negativni, a određeno je šest samoizolacija u dane vikenda. Nastavni zavod za hitnu medicinu u dane vikenda je imao 28 intervencija vezano za Covid-19.

"U okviru niza preporuka koje je HZJZ donio, 19. lipnja su donesene mjere postupanja kod pojave bolesti kod gosta u turističkom smještajnom objektu. Shodno tome Gradska uprava je 1. kolovoza uspostavila karantenu, odnosno jedinicu za izolaciju u zajednici", istaknula je Josipović - Jelić. Karantena je uspostavljena na Sljemenu u hotelu Tomislavov dom. Kapaciteti su 11 jednokrevetnih soba i 33 dvokrevetne sobe. Uz to je određena soba za medicinsko osoblje i cijela logistika potrebna za prihvat. Za sada nema niti jedan domaći ili strani gost u karanteni, a medicinsko osoblje koje je osposobljeno za rad u karanteni svakodnevno se ZET-ovim vozilima prevozi do karantene i spremni su primiti sve one koji su pozitivni na Covid, a nemaju simptome bolesti, odnosno one koji su negativni, a trebaju samoizolaciju.