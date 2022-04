U Zagrebu komunalci vlasnicima pasa koji nisu vezani najčešće pišu kazne na Trešnjevci, Donjem Gradu i Črnomercu

U Zagrebu definitivno ima nedovoljno parkova u kojim vlasnici pasa svoje ljubimce mogu pustiti s uzica tako da mnogi to na nedozvoljenim lokacijama čine na vlastitu odgovornost

Kako donosi Jutarnji , zadnja dva mjeseca komunalni redari u Zagrebu revno vrše svoj posao kada je riječ o kontroli pasa bez uzice na javnim površinama. Javno su objavljena mjesta na kojima se psi mogu puštati da se slobodno istrčavaju, no godinama se zatvara oči na očite prekršaje. Vlasnici pasa svoje ljubimce slobodno puštaju da jure na praktično svakoj livadi.

Mnogi vlasnici kažu kako u gradu ima nedovoljno parkova, a i oni koji su ograđeni i uređeni su premali.

Psa je dozvoljeno pustiti s uzice na 72 lokacije diljem grada, no to nije dovoljno. U Zagrebu živi oko 70 tisuća pasa, no točan broj nije poznat, jer se još uvijek ne zna koliko je onih bez čipa.

Iz Grada su za Jutarnji rekli kako su zadnja dva mjeseca ispisali 103 prekršajne mjere. Kazne za ovu vrstu prekršaja kreću se između 600 i 1000 kuna. Najviše prekršitelja zatekli su na Trešnjevci, njih 51, a potom 23 u Donjem Gradu, 19 na Črnomercu te pet u Novom Zagrebu. U Gornjem Gradu ih je bilo samo dvoje, jednako toliko u Podsusedu, dok je gradska četvrt Trnje rekorder - tamo je zatečen samo jedan prekršitelj.