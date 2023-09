U Zagrebu će u nedjelju zbog biciklističke utrke biti zatvorene neke ulice, evo koje

Promet će se regulirati na Slavonskoj aveniji, Mostu Slobode, Aveniji Većeslava Holjevca i Aveniji Dubrovnik.

Riječ je o privremenoj regulaciji prometa na zahtjev organizatora utrke, izvijestili su iz zagrebačke Gradske uprave.

Međunarodna biciklistička utrka CRO RACE 2023 održava od 26. rujna do 1. listopada u šest etapa od kojih zadnja počinje 1. listopada u Samoboru na Trgu kralja Tomislava u 11,25 sati, a završava u Zagrebu u Ulici Hrvatske bratske zajednice, kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice. Okupljanje na startu utrke je od 9 sati. Slijedom toga, u Policijskoj upravi zagrebačkoj (PUZ) kažu da će se 1. listopada, od 11 do 16 sati, biciklisti kretati od Samobora, gdje je start, preko Svete Nedjelje i dalje u smjeru Velike Gorice, zatim prometnicama Zagreba (Ulice Matice hrvatske pa preko Trga kralja Petra Krešimira IV i Trga kralja Tomislava) do čvora Ivanja Reka - Sesvetski Kraljevec - Dugo Selo - Vrbovec - Soblinec te do ulaska u završne krugove Ulicom Hrvatske bratske zajednice preko Avenije Većeslava Holjevca i Avenije Dubrovnik do cilja.