Početkom tjedna očekuje nas promjenjivo vrijeme, osobito u unutrašnjosti gdje će biti još kiše. Na Jadranu stabilnije i sunčanije, prognozira Državni hidrometerološki zavod (DHMZ)

U ponedjeljak djelomice, u Dalmaciji i pretežno sunčano. U unutrašnjosti sredinom dana i popodne uz umjeren do jak razvoj oblaka lokalno pljuskovi s grmljavinom. Puhat će slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni vjetar, a na Jadranu većinom umjerena bura i sjeverozapadnjak. Najniža jutarnja temperatura zrak od 7 do 11, na Jadranu od 13 do 16, a najviša dnevna uglavnom između 18 i 21, na Jadranu 22 i 24 °C.