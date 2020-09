U subotu pretežno vedro i toplo; meteoropati bi mogli osjetiti frontalni sustav sa zapada

U subotu će biti pretežno vedro, a ujutro u unutrašnjosti ponegdje magla, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ). Vjetar slab do umjeren južni, na istoku jugoistočni. Duž obale ujutro slaba do umjerena bura, a potom sjeverozapadnjak, uz obalu zapadnjak i jugozapadnjak. Najviša temperatura većinom između 26 i 30 Celzijevih stupnjeva.

Sunčano uz povremenu malu naoblaku, a ujutro je tek rijetko u Posavini moguća magla. Puhat će slab do umjeren sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka od 25 do 27 °C.

Istra

Vedro i sunčano. Puhat će slaba, prijepodne ponegdje do umjerena bura, a tijekom poslijepodneva sjeverozapadni i zapadni vjetar. More će biti malo do umjereno valovito. Najviša dnevna temperatura zraka bit će uglavnom od 26 do 28 °C.

Sjeverni Jadran

Sunčano, sredinom dana i poslijepodne ponegdje i uz malu naoblaku. Ujutro će puhati slaba do umjerena bura, podno Velebita ponegdje s jakim udarima, a potom sjeverozapadni i zapadni vjetar. Najviša temperatura zraka između 26 i 29 °C.