U Srbiji hitno stanje, prijete ostavke: 'Voditi ovako nešto nije moguće'

Srbija je od Sjedinjenih Država dobila rok od tri mjeseca da pronađe kupca za svoju naftnu kompaniju NIS u ruskom vlasništvu, koja je pod sankcijama koje bi mogle ugroziti opskrbu uoči zime. 'Kao ministrica energetike, mislim da moramo donijeti tešku odluku o tome treba li preuzeti kompaniju i isplatiti naknadu (ruskim vlasnicima) za štetu. Znam da je predsjednik (Aleksandar) Vučić protiv toga", zabrinuto je u subotu reagirala ministrica energetike Dubravka Đedović-Handanović. O svemu se danas raspravljalo i na hitnoj srbijanskoj sjednici Vlade.

'Stvari su vrlo jasne, NIS je pod sankcijama. Više puta smo dobivali produžene licence za rad, ali od 9. listopada sankcije su nastupile i dobili smo vrlo jasnu poruku iz SAD-a da mora doći do trajne promjene vlasništva, odnosno izlaska ruskih dioničara iz tvrtke NIS.

Naše rezerve su očuvane i građani nisu osjetili promjene do sada. Voditi ovako nešto nije moguće, spremna sam i podnijeti ostavku, jer ne vidim kako možemo riješiti ovu situaciju, rekla je Đedović Handanović i dodala da 27 dana Srbija nije dobila 'ni kap nafte' iz Janafa, prenosi Nova.rs.