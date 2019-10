U Splitu je jučer priveden poznati arhitekt: Rekonstruirali smo korijene nereda na Bačvicama i došli do dežurnih imena. Tko je kriv?

Dvije fotografije koje objavljujemo uz ovaj tekst: jedna iz 2009. koja predstavlja projekt gradnje novih hotela na Bačvicama i druga iz 2019., koja prikazuje što se ondje doista napravilo - po svemu sudeći vrlo dobro ilustriraju razloge zašto je PNUSKOK ovog četvrtka priveo voditeljicu Odsjeka za graditeljstvo u splitskoj gradskoj upravi Ladu Pocrnić Mladinić, poznatog arhitekta Damira Raku te voditelja i jednu djelatnicu Odjela za katastar. Golim okom vidljivo je da je tik uz kultnu gradsku plažu niknuo objekt znatno većih gabarita nego što je bilo predviđeno, a pitanje je hoće li se istraga zaustaviti samo na četvero privedenih

Konkretnih informacija o ovom slučaju zasad nema i još se čeka službeno priopćenje USKOK-a, no neslužbeno se može doznati da istražitelje zanima nekoliko aspekata. Jedan se odnosi na zemljište na kojemu je izgrađena 'Villa Harmony' u vlasništvu Zorana Sikirice , nekadašnjeg direktora u Hypo banci, a drugi na poprilično nejasan proces izdavanja građevinske dozvole. Tportal je rekonstruirao događanja oko hotela koji je, osim hapšenja, izazvao i zgražanje Splićana zbog evidentnog narušavanja vizure donedavno vrlo skladnih Bačvica.

Sam hotel s četiri zvjezdice, premda dovršen, još je zatvoren i ne može primati goste zbog činjenice da nema uporabnu dozvolu - dapače, vlasnici još nisu ni zatražili njeno izdavanje, niti je poznato kad će to moći učiniti.

Prije deset godina vlasnik kuće Matić (na slici s fasadom crvene boje) i ogromnih površina okolnog zemljišta bio je Željko Kerum , tada još uvijek samo poduzetnik u naponu snage koji je mahnito kupovao nekretnine na prestižnim lokacijama. Radilo se o više čestica zemljišta, no po pravilima Generalnog urbanističkog plana njegova tvrtka 'Kerum d.o.o. raspisala je javni arhitektonski natječaj za kompletnu zonu i na sudjelovanje između ostalih pozvala Jerka Rošina , Vjekoslava Ivaniševića i Branka Silađina . Pobjedu ipak odnosi rad arhitekata Damira Rake i Jurice Jelavića , koji projektiraju više objekata - jedan masivni u pozadini kuće Matić, kao njen svojevrsni 'zastor', te jedan na mjestu današnje Ville Harmony.

Kerum uskoro postaje gradonačelnik Splita, a potom i ulazi u velike poslovne poteškoće, pa za nekoliko godina prodaje zemljište na Bačvicama: kuću Matić zajedno sa zemljištem za njen golemi 'zastor' poduzetnici Marini Wallner , koja dobiva i gubi građevinsku dozvolu i zbog toga pokreće višemilijunsku tužbu protiv Grada Splita, dok manja čestica prelazu u ruke tvrtke Zorana Sikirice. Projekt potom miruje sve do 2016. godine, kada se zbivaju ključni događaju, pa i izdavanje građevinske dozvole.

Na Bačvicama se to ipak dogodilo, što je i laiku vidljivo brojanjem etaža i usporedbom visine novog hotela u odnosu na projekt iz natječaja: on ima najmanje dvije etaže viška i evidentno ne prati 'zatečene visine okolnih građevina', kako se najavljivalo prije deset godina. Po svemu sudeći, ključan dokument za ovaj građevinski pothvat nalazi se u Službenom glasniku Grada Splita, broj 7 iz 2016. godine: radi se o zaključku kojim tadašnji gradonačelnik Ivo Baldasar 'prihvaća glavni projekt arhitekta Damira Rake' jer se on navodno temelji na prvonagrađenom radu s provedenog natječaja.

Kako objekt sa šest etaža može biti jednak onome sa četiri, pored toga i s drastično različitom visinom u odnosu na planiranu, te zašto je potpisao 'zaključak' na osnovu kojega je dva mjeseca kasnije izdana dozvola za Villu Harmony, pokušali smo upitati bivšeg splitskog gradonačelnika Baldasara.

'Zaista ne znam o čemu se radi, nisam se posebno bavio ovim slučajem. U pravilu, sve odluke ovog tipa pripremale su stručne službe. Ne znam detalje', kazao je Baldasar za tportal.

Ovaj slučaj nije jedini primjer devastacije baš na Bačvicama, donedavno urbanistički skladno oblikovanom kvartu koji se posljednjih godina našao pod golemim pritiskom investitora. Veliku ulogu u tome imali su splitski konzervatori, koji su se najprije svojevoljno odrekli svoje nadležnosti nad ovim dijelom grada, nakon čega su izdane građevinske dozvole za desetak stambenih zgrada i nekoliko hotela, da bi konzervatorska zaštita potom bila ponovno vraćena.