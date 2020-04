U Španjolskoj je u nedjelju preminulo od koronavirusa novih 619 osoba, više nego u posljednja dva dana, pa je broj žrtava dosegnuo 16.972.

Više preminulih imaju samo SAD i Italija.

U prethodna dva dana dnevno je umiralo 510 i 605 ljudi dok je vrhunac od 950 umrlih bio 2.travnja.

Istovremeno se inficiralo dodatnih 5167 stanovnika čime je broj oboljelih skočio na 166.019. To je 2,57-postotni rast u odnosu na dan ranije, što je ujedno najniža dnevna stopa širenja virusa od kada se pojavio u Španjolskoj.

Oko 47 milijuna stanovnika se od 14. ožujka nalazi u svojim domovima a dopušten im je izlazak jedino u trgovine s hranom, ljekarne, bolnice, kioske, banke, benzinske crpke te kako bi prošetali psa. Izvanredno stanje produženo je do 26. travnja no premijer Pedro Sánchez je najavio prošli tjedan kako će vjerojatno zatražiti od parlamenta novo produženje do 11. svibnja.

Vlada je, međutim, odlučila omogućiti radnicima odlazak na posao nakon što je stopa širenja virusa dosegnula najnižu razinu od izbijanja pandemije. Na posao će u ponedjeljak smjeti zaposlenici u građevini, industriji i nekim drugim sektorima kojima je od 30. ožujka bio zabranjen odlazak na radna mjesta. Vlada pokušava suzbiti zdravstvenu krizu dok posljedično zemlja tone u sve dublju gospodarsku krizu. U posljednjih dvanaest dana na posao su smjeli samo oni koji rade u nužnim zanimanjima poput proizvodnje i distribucije struje i hrane.