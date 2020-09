U Sloveniji 99 novih zaraza, od danas kraće trajanje karantene

U Sloveniji je u zadnja 24 sata uz 1793 obavljena testa potvrđeno 99 novih zaraza koronavirusom, a nije zabilježen nijedan novi smrtni slučaj, objavila je u nedjelju slovenska vlada

Prethodna dva dana broj novih dnevnih zaraza prelazio je stotinu, ali uz oko 3 tisuće testova dnevno. Rekordni broj novih dnevnih zaraza od početka epidemije u Sloveniji je zabilježen u četvrtak, kad je potvrđeno 108 slučajeva. Dvije su nove zaraze 'uvezene', a najviše novih slučajeva je u Ljubljani i Mariboru.

Ukupni broj aktivnih slučajeva zaraze povećan je na 837, broj ukupno zaraženih od početka epidemije na 3702, dok je do sada umrlo 135 ljudi, prema podacima ministarstva zdravstva. Od nedjelje je na snazi uredba vlade prema kojoj je s 14 na deset dana skraćeno vrijeme obvezne karantene za one koji dolaze iz epidemiološki nesigurnih država i one kojima je izolacija određena zbog kontakta sa zaraženima.

Unatoč smanjenju dnevnih zaraza u subotu u odnosu na prethodna dva dana broj novozaraženih i dalje ostaje zabrinjavajući za epidemiologe. Prema ocjenama stručnjaka, reprodukcijski broj širenja koronavirusa u Sloveniji trenutno je oko 1,4, a zemlja se jako približila incidenciji od 40 oboljelih na 100.000 stanovnika u zadnjih 14 dana, što je kriterij po kojemu slovenska vlada uvrštava zemlje na "crvenu" listu epidemiološki nesigurnih država.