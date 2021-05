U ponedjeljak u klupama gotovo svi maturanti, a u šest županija svi učenici osnovnih i srednjih škola. Pogledajte gdje su iznimke

Od 3. do 7. svibnja nastavu će u školi pratiti svi maturanti, osim onih s područja Šibensko-kninske županije te učenici svih osnovnih i srednjih škola u šest županija, dok online nastava ostaje za više razrede osnovnih i učenike od 1. do 3. razreda srednjih škola u deset županija

Iznimka su u Dubrovačko-neretvanskoj županiji učenici od 1. do 3. razreda četiriju srednjih škola na području Doline Neretve, koji će nastavu pratiti online, kao i učenici O.Š. A.G Matoša u Novalji (Ličko-senjska županija). U Osječko-baranjskoj županiji u dvije će osnovne škole učenici od 5. do 8. razreda nastavu pratiti po modelu B, odnosno jedan tjedan u školi, jedan tjedan online, dok će GŠ Franje Kuhača zbog specifičnosti nastave primjenjivati sva tri modela.

Iznimaka ima i u Sisačko-moslavačkoj županiji, gdje će u 15 škola učenici nastavu pratiti po modelu A i C, u dvije škole po modelu A/B, u jednoj po modelu B, u jednoj po modelu C, a u jednoj po modelu B/C. U Šibensko-kninskoj županiji nastava će biti online za sve učenike osnovnih i srednjih škola. Karlovačka, Krapinsko-zagorska i Zagrebačka županiji te Grad Zagreb online nastavu održavat će samo za srednjoškolce od 1. do 3. razreda.

U deset županija (Brodsko-posavskoj, Istarskoj, Koprivničko-križevačkoj, Međimurskoj, Požeško-slavonskoj, Primorsko-goranskoj, Splitsko-dalmatinskoj, Varaždinskoj, Vukovarsko-srijemskoj i Zadarskoj županiji) online nastava ostaje za učenike viših razreda osnovnih škola te za srednjoškolce, osim učenika završnih razreda. Iznimka su osnovne škole u Gradu Vukovaru koje izvode nastavu po modelu A za sve učenike.

Praktična nastava u svim županijama izvodi se redovno ili po modelu A, osim u Šibensko-kninskoj gdje se održava samo kod poslodavca. Glazbene škole na području Grada Zagreba i u Varaždinskoj županiji individualnu nastavu izvode po modelu A.