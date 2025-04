U Pentagonu izazvao kaos, no ostaje šef. Trump ne želi povući ovaj radikalan potez

'To je ono što ima u Hegsethu. Zato ga i zadržava. Ali to nije ono što je potrebno za ovaj posao', objasnio je Bolton, piše CNN.

Ključno je i to da Hegseth još nije počinio 'neoprostiv grijeh' koji je koštao funkcije dvojicu Trumpovih ministara obrane iz prvog mandata. Taj 'neoprostivi grijeh' bio je pokušaj da ga obuzdaju. Prvi, umirovljeni general marinaca James Mattis , dugo se borio protiv Trumpovih odluka prema doktrini 'America First'. Kap koja je prelila čašu bila je kada je predsjednik zatražio povlačenje američkih trupa iz Sirije. Drugi, Mark Esper , napisao je pismo ostavke mjesecima prije nego što je javno rekao da se protivi korištenju vojske za gušenje političkih prosvjeda u zemlji.

Trump tvrdi da radi 'sjajan posao'

'Već mjesec dana u Pentagonu vlada potpuni kaos. Od curenja osjetljivih operativnih planova do masovnih otkaza, disfunkcija sada postaje ozbiljna distrakcija za predsjednika koji zaslužuje bolje od svog višeg vodstva', rekao je Ullyot.

Ministar obrane pokazao je borbeni duh zbog kojeg ga je Trump i odabrao da provede anti-woke čistku u Pentagonu, a pružio mu je podršku na neobičnom mjestu – na južnom travnjaku Bijele kuće, dok su stotine djece i obitelji uživale u tradicionalnoj uskrsnoj potrazi za jajima.

Hegseth je napao 'lažne vijesti', anonimne izvore i 'prevarante', za koje tvrdi da su izmislili novu priču kako bi odvratili pažnju od njegove 'MAGA revolucije' u Pentagonu, čiji je cilj 'vratiti vojsku ratnicima'. Gledajući ravno u kameru, kao što je nekad radio u emisiji 'Fox & Friends', požalio se: 'Ovo je ono što mediji rade. Uzimaju anonimne izvore, ogorčene bivše zaposlenike i pokušavaju uništiti ljude i njihovu reputaciju.'

'Pete radi sjajan posao. Svi su zadovoljni njime. To su samo lažne vijesti. Izmišljaju priče. Vjerojatno su to ogorčeni bivši zaposlenici. On je tamo kako bi se riješio loših ljudi. Ne stekneš uvijek prijatelje kad to radiš', rekao je Trump.