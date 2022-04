U Ovorenom žestoka rasprava o izmjeni mjere roditelj odgojitelj

Visoki upravni sud privremeno je odgodio izmjenu mjere roditelj odgojitelj u Zagrebu. Gradska uprava ustraje - mjera je neučinkovita i za proračun Zagreba preteška. Najavljuju rebalans ako se nastavi provoditi. Oporba poručuje: prava roditelja odgojitelja pokušavaju se ukinuti protuzakonito. SDP poziva na dijalog. Kada i kako će se donijeti konačna odluka?

- Pravo na status korisnika ove mjere stječe se rođenjem trećeg ili sljedećeg djeteta, to pravo podrazumijeva naknadu od 5.018 kn neto ili 7.845 kn bruto. Taj iznos se uvećava svake godine sukladno rastu plaća. Pravo na taj iznos roditelji odgojitelji dobivaju kroz 15 godina, za to vrijeme majke, one su pretežno korisnici te mjere, nemaju pravo raditi, biti na tržištu rada,nemaju pravo na nikakve naknade, čak niti na porodiljnu naknadu. Djeci je onemogućen ulazak u formalni sustav predškolskog obrazovanja, rekao je.

Na pitanje kako doživljava sudsku odluku, kaže da je razočaran jer odluka još nije donesena, smatra da predmet nije tako težak i da je odluka trebala biti donijeta prije jer je to na korist svih.

Herman: Stečena prava ne smiju se retroaktivno mijenjati

Herman se ne slaže s Bakićem, kaže da se stečena prava ne smiju retroaktivno mijenjati.

- To nigdje u svijetu nije dozvoljeno niti je praksa, ne bi smjelo biti ni u gradu Zagrebu. Pozdravljamo ovakvu odluku suda, nadamo se da će postati pravomoćna, rekao je.

Smatra nedopustivim da ako je potpisano da se to neće mijenjati 15 godina, da se mijenja nakon 7. Ovim korakom je spašena, dodao je, jedna vrtićka godina. Ne žele razmišljati što bi se dogodilo kroz tjedan, dva kada bi djeca trebala krenuti u vrtić jer mjesta u njima nema.

Gotovac: Poštivat ćemo odluku suda

Gotovac je naglasio da je SDP uz svog koalicijskog partnera, inkluzija na tržište rada je jedan od aspekta djelovanja.

- Mislim da je SDP svoj stav, kada je imao jamstva partnera izrazio glasanjem. Tada nisam bio u skupštini, ali SDP je glasao za tu mjeru i ostajemo pri tome. Sada kada je došlo do odluke suda, to nam daje vrijeme da vidimo kako ćemo sada. Siguran sam da ćemo zajedno nastaviti na onome što je bio naš plan, a to je otvaranje vrtića, rekao je.

Svakako će poštivati odluku, dodao je, jer pravnu državu treba vrednovati kao silno važnu i krucijalnu za ovo. Djelovat će u smjeru onoga što su rekli, rekao je dodajući kako će to stvoriti otegotne okolnosti i za proračun i za zajedničke ciljeve, ali i za djelovanje.

Lovrić: Otkako je mjera na snazi rođeno je 500 djece više

Lovrić je rekao da je u 5 godina, koliko je mjera na snazi, rodilo se 500 djece više u Zagrebu nego ranije, kada mjera nije bila na snazi.

- Nisu samo to rezultati, rođeno je 30% više treće djece u obitelji. Ovom mjerom smo potencirali da se rađa više treće djece, čak imamo porast od oko 60% četvrtog ili sljedećeg djeteta. Najviše abortusa u RH čine žene s trećim djetetom, ovdje je ta mjera postigla rezultate, rekao je.

Za odluku suda kaže da je izuzetno pomogla aktualnoj zagrebačkoj vlasti, ali oni to ne žele ili ne mogu prepoznati.

- Ovom odlukom smo postigli da neće biti pet, šest tisuća neupisane djece u vrtić, dodao je.

Objasnio je kako u vrtiće ne bi bila upisana djeca čija su oba roditelja zaposlena jer je aktualna vlast poslala direktivu vrtićima da prednost pri upisima imaju djeca iz obitelji roditelja odgojitelja.

- Spriječen je kolaps predškolskog sustava, rekao je Lovrić.

Bakić je naglasio da ova mjera nije ostvarila one efekte koji su bili proklamirani kada se ona uvodila.

- Mjera je apsurdno regresivna prema majkama udaljavajući ih s tržišta rada na rok od 15 godina ili dulje. Mjera je nepravedna i štetna prema djeci onemogućujući im pristup predškolskom odgoju i obrazovanju. Nepravedna je prema svim ostalim obiteljima u gradu Zagrebu, ona je financijski neodrživa za Zagreb. To su bili razlozi zašto smo tu mjeru morali izmijeniti, rekao je.

Ta mjera nije, dodao je Bakić, socijalna. Na nju imaju pravo svi, neovisno o svom imetku, na nju imaju pravo i bogati ljudi i najbogatiji.

Kaže da je nevjerojatan Lovrićev cinizam jer je ranije rekao da je ova gradska vlast prestala graditi vrtiće, a to je bestidno. Ova vlast je zatekla situaciju, objasnio je, na koju je za ovu mjeru potrošeno 1,8 mlrd kn, a to je 15 puta veći iznos no što je bio utrošen za gradnju novih vrtića.

- U ovom trenutku imamo preveliki deficit vrtića, rekao je.

Dodao je da će se u sljedećoj pedagoškoj godini sagraditi 4 nova vrtića čija gradnja je počela, a u ovoj kalendarskoj godini je počelo projektiranje adaptacije 10 gradskih prostora da se prošire vrtićki kapaciteti za 500 djece. U pedagoškoj godini 2023./2024 će se sagraditi još 10 novih vrtića.

Lovrić je Bakiću rekao da predstavlja stranku i platformu koja laže godinama. Rekao mu je da neće sagraditi niti jedan od 4 vrtića planirana u ovoj godini.

Bakić mu je odgovorio kako se nada da će uskoro biti u prilici položiti račune o tome kako su projektirali, naručivali i gradili.



Herman je Bakiću rekao da "nitko sretniji od njega ako uspiju napraviti sve što je vrlo olako najavio".

- To su ogromni projekti, a vi ste vrlo kratko u vlasti grada Zagreba, mislim da niste ni svjesni što ste rekli, dodao je.

Smatra neadekvatnim da se u Zagrebu pripremaju zamjenska mjesta jer su neadekvatna i ne zadovoljavaju državni, pedagoški standard.

Bakić mu je odgovorio da se ti prostori trenutno preprojektiraju i bit će na raspolaganju. Ono što su radili u koaliciji s Milanom Bandićem, dodao je, nije predškolski odgoj i obrazovanje.

- To je najgori mogući populizam koji je zanemarivao elementarne i progresivne elemente odgoja djece. To je nešto čemu ste vi izravno sukrivac. Cinično je da sada nama govorite da je na ova odluka spasila, dodao je.

Naglasio je da odluka još nije donesena, čvrsto su uvjereni da je ona utemeljena i zakonita.

Gotovac je rekao da, ako će biti potrebno, ovaj iznos će zahtijevati rebalans proračuna i vjerojatno reduciranje nekih drugih mogućnosti.

- To je sada jedna prepreka, dodao je.

Moramo razmišljati o tome, rekao je Gotovac, da Grad nije u dobroj financijskoj situaciji.

Lovrić je rekao kako ova ušteda, koju je planirala zagrebačka vlast, je niti 2% proračuna.

- Ovo nije veliki zalogaj, dodao je.