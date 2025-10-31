U Osječkoj županiji poskupljuju starački domovi: 'Drugi ulažu u pomoć, mi dižemo cijene'

Navode kako je zbog nedostatnih kapaciteta za smještaj u županijskim domovima SDP već predlagao uvođenje sufinanciranja smještaja umirovljenika u privatnim domovima, po uzoru na druge županije i gradove koji pokazuju socijalnu odgovornost.

OBŽ je donijela odluku o drastičnom poskupljenju domova za starije i nemoćne u Osijeku, Đakovu i Belom Manastiru, i to već od 1. studenog. Cijena smještaja raste i za više od 150 eura, što predstavlja izravni udar na najstarije sugrađane, od kojih mnogi s mirovinama nižima od nacionalnog prosjeka neće moći podnijeti taj trošak, ističe SDP.

No, umjesto da pomogne starijima, županica Tramišak ih dodatno opterećuje, iako je prije samo nekoliko mjeseci u predizbornoj kampanji isticala da je "briga o starijima izraz poštovanja prema onima koji su gradili našu zajednicu" te da je izgradnja novih smještajnih kapaciteta "važan iskorak u osiguravanju dostojanstvene i kvalitetne skrbi za starije sugrađane".

Županica: 'Rješenje je u razvoju izvaninstitucionalne skrbi'

Županica sada poručuje da "rješenje vidi u razvoju izvaninstitucionalne skrbi", usluge pomoći u kući, dostave obroka i slično, a iz SDP-a upozoravaju da to ne može biti zamjena za smještaj u domu.

Također pitaju želi li Tramišak zapravo smanjiti liste čekanja tako što će visokim cijenama prisiliti ljude da odustanu od prijave u domove, čime se umjetno rješava problem lista čekanja - brisanjem onih koji si dom više ne mogu priuštiti.

SDP stoga poziva županicu da hitno obustavi odluku o poskupljenju jer "dok drugi ulažu u sustave pomoći i subvencioniranja, naša županija diže cijene i gura starije građane u siromaštvo i nesigurnost".