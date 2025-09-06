U Osijeku obilježena 1100 obljetnica hrvatskog kraljevstva

Mimohod, u kojem su, uz ostale, sudjelovali pripadnici Hrvatske vojske, predstavnici lokalnih vlasti, udruga iz Domovinskog rata, vatrogasnih i kulturno-umjetničkih društava, održan je do spomen lipe u Perivoju kralja Tomislava koju je prije 100 godina, u povodu obilježavanja 1000 obljetnice hrvatskog kraljevstva, posadio tadašnji osječki gradonačelnik Vjekoslav Hengl.

Na prijedlog Družbe "Braće hrvatskog zmaja" i Matice hrvatske, Hrvatski sabor prošle je godine donio odluku da se 2025. proglasi godinom obilježavanja 1100 obljetnice hrvatskog kraljevstva .

Veliki meštar Družbe "Braće hrvatskog zmaja" Mislav Grgić rekao je da je ta obljetnica "svjetionik naše povijesti, identiteta i zajedništva".

Na ovome mjestu, gdje je prije 100. godina zasađena spomen lipa, koja je bila svjedok kušnji i pobjeda hrvatskog naroda, okupljamo se kako bismo zahvalili prošlosti te izrazili vjeru u budućnost. Iako su mnoga carstva i kraljevstva nestajala, opstao je hrvatski narod i njegova kultura, kazao je Grgić.

Osječki gradonačelnik Ivan Radić kazao je da je 1100 obljetnica hrvatskog kraljevstva "velika prilika" da promoviramo svoju povijest i kulturnu baštinu. Razdoblje od 1100 godina u povijesti puno znači i mi smo na to ponosni, a siguran sam da ćemo to prenijeti i na svoje potomke, poručio je Radić

Osječko-baranjska županica Nataša Tramišak kazala je da je 1100 obljetnica hrvatskog kraljevstva i krunidbe kralja Tomislava ujedno i prisjećanje na povezanost s katoličkom crkvom, što je dio našeg nacionalnog identiteta.

Tisućljetni san Hrvatske o samostalnosti ostvario se tijekom Domovinskom rata, uspostavom moderne hrvatske države, koja je stvorena na velikoj žrtvi, istaknula je Tramišak.

Blagoslovnu molitvu predvodio je pomoćni biskup đakovačko-osječki mons. Ivan Ćurić.