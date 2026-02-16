SAD poslao oko 100 vojnika u Nigeriju: Pomagat će u borbi protiv islamskih militanata

Američki predsjednik Donald Trump optužio je Nigeriju da ne uspijeva zaštititi kršćane od islamističkih militanata na sjeverozapadu zemlje. Nigerija odbacuje tvrdnje o diskriminaciji po vjerskoj osnovi te ističe da njezine sigurnosne snage djeluju protiv naoružanih skupina koje napadaju i kršćane i muslimane.

SAD je u prosincu napao militante povezane s Islamskom državom, a manji američki vojni tim već djeluje na terenu kako bi ojačao obavještajne kapacitete Nigerije.

Prema podacima o praćenju letova koje je pregledao Reuters, posljednjih dana nekoliko zrakoplova s američkim vojnicima i opremom uputilo se prema sjevernim saveznim državama Nigerije.

Glasnogovornik stožera obrane, general bojnik Samaila Uba, rekao je da će američki vojnici obučavati i savjetovati lokalne snage, ali neće sudjelovati u borbenim operacijama.

Nigerijska vojska ranije ovog mjeseca objavila je da očekuje dolazak još oko 200 američkih vojnika.

Predsjednički glasnogovornik Sunday Dare izjavio je da Nigeriji treba 'značajna potpora američke vlade' u vidu borbenih zrakoplova i streljiva, ali nije naveo brojke ni vremenski okvir.

U Nigeriji živi oko 240 milijuna ljudi, podjednako podijeljenih između kršćana, koji pretežno žive na jugu, i muslimana, koji su većinom na sjeveru.

Vlasti priznaju ozbiljne sigurnosne probleme, uključujući prijetnju islamističkih boraca, ali odbacuju tvrdnje da su kršćani izloženi raširenom ili sustavnom progonu.