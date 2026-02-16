SAD poslao oko 100 vojnika u Nigeriju: Pomagat će u borbi protiv islamskih militanata

Oko 100 pripadnika američke vojske stiglo je u Nigeriju u sklopu američke operacije usmjerene na islamističke pobunjenike, izjavio je glasnogovornik nigerijskog ministarstva obrane.
Američki predsjednik Donald Trump optužio je Nigeriju da ne uspijeva zaštititi kršćane od islamističkih militanata na sjeverozapadu zemlje. Nigerija odbacuje tvrdnje o diskriminaciji po vjerskoj osnovi te ističe da njezine sigurnosne snage djeluju protiv naoružanih skupina koje napadaju i kršćane i muslimane.
SAD je u prosincu napao militante povezane s Islamskom državom, a manji američki vojni tim već djeluje na terenu kako bi ojačao obavještajne kapacitete Nigerije.
Prema podacima o praćenju letova koje je pregledao Reuters, posljednjih dana nekoliko zrakoplova s američkim vojnicima i opremom uputilo se prema sjevernim saveznim državama Nigerije.
Glasnogovornik stožera obrane, general bojnik Samaila Uba, rekao je da će američki vojnici obučavati i savjetovati lokalne snage, ali neće sudjelovati u borbenim operacijama.
Nigerijska vojska ranije ovog mjeseca objavila je da očekuje dolazak još oko 200 američkih vojnika.
Predsjednički glasnogovornik Sunday Dare izjavio je da Nigeriji treba 'značajna potpora američke vlade' u vidu borbenih zrakoplova i streljiva, ali nije naveo brojke ni vremenski okvir.
U Nigeriji živi oko 240 milijuna ljudi, podjednako podijeljenih između kršćana, koji pretežno žive na jugu, i muslimana, koji su većinom na sjeveru.
Vlasti priznaju ozbiljne sigurnosne probleme, uključujući prijetnju islamističkih boraca, ali odbacuju tvrdnje da su kršćani izloženi raširenom ili sustavnom progonu.