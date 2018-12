U nedjelju sunčano i hladno, a potom nove oborine

Nakon subotnjeg mjestimičnog snijega pa i podebljanja snježnog pokrivača, čak i u unutrašnjosti Dalmacije u nedjelju će biti većinom suho i barem djelomice sunčano, relativno hladno, a moguća je i jaka bura

U početku će puhati umjerena i jaka bura, na udare ponegdje i olujna, koja će poslijepodne oslabjeti. Jutro u gorju vrlo hladno s temperaturom i oko -10 °C, u unutrašnjosti Istre -8 do -3 °C, a uz obalu između -1 i 4 °C. Najviša dnevna u gorju od -4 do -2 °C, a u unutrašnjosti Istre i uz more između 6 i 9 °C.

Na srednjem i južnom Jadranu te u unutrašnjosti Dalmacije djelomice, prijepodne često i pretežno sunčano. Uz obalu slaba do umjerena bura, a prema otvorenom moru umjeren i jak sjeverozapadnjak, pri čemu će more biti umjereno valovito i valovito. Jutarnja temperatura zraka u unutrašnjosti između -5 i -3 °C, uz obalu od 0 do 4 °C, a najviša dnevna od 2 do 4 °C, na Jadranu između 7 i 9 °C." U ponedjeljak nove oborine i jačanje bure, pa opet sunčanije…

U ponedjeljak u unutrašnjosti prolazno naoblačenje uglavnom u gorju mjestimice sa snijegom, a zapuhat će i umjeren sjeveroistočni vjetar. Od utorka do četvrtka barem djelomice sunčano, ujutro ponegdje s maglom. Bit će hladno, osobito tijekom noći i jutra. Na Jadranu u ponedjeljak naoblačenje mjestimice s kišom, a bura će pojačati. Od utorka do četvrtka pretežno sunčano. U utorak još u početku umjerena i jaka bura i tramontana, a od srijede vjetar većinom slab. U petak novo naoblačenje, mjestimice s kišom.