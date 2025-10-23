U nedjelju se u Puli uklanja bomba iz Drugog svjetskog rata, evo važnih informacija za građane

Zbog uklanjanja bombe u zoni radijusa od 250 metara najavljena je evakuacija stanovništva od osam do devet sati ujutro , a sama akcija trebala bi trajati od pola sata do sat vremena.

Grbin je na konferenciji za novinare u četvrtak istaknuo da će u operaciju uklanjanja biti uključene različite službe - protueksplozijska zaštita, civilna zaštita, vatrogasci i hitna medicinska pomoć.

"Za stanovnike koji nemaju kamo otići organizirano je privremeno smještanje u Dom sportova Mate Parlov. Svi koji se nalaze u crvenoj zoni bit će osobno obaviješteni, a prema prvim procjenama tamo živi oko 200 stanovnika u približno sedamdeset kuća", kaže Grbin.

U širem pojasu od 1600 metara neće biti evakuacije, no radi predostrožnosti tamošnji stanovnici morat će za vrijeme akcije ostati u zatvorenom prostoru i izbjegavati približavanje staklenim površinama.

"U toj zoni neće biti opće evakuacije, ali vrijede stroge mjere ponašanja. Osim toga, bit će zabranjen sav promet, a policija će dežurati uz rub zone i sprječavati prolaz vozila", naglasio je Grbin.

Voditelj Službe protueksplozijske zaštite Ravnateljstva policije Tomislav Vukoja kazao je kako je riječ o britanskoj bombi opće namjene teškoj 223 kilograma, od čega je oko 69 kilograma TNT-a.

Duga je oko metar, širine 33 centimentra, a namijenjena je razaranju objekata i vojnih ciljeva. U slučaju eksplozije procjenjuje se da ubojno djelovanje doseže oko 80 metara, pa bi mogao nastati krater dubine oko 1,5 metra i širine oko 3,4 metra. Bomba je pronađena dok je radnik strojem premještao kamenje tijekom iskopnih radova na temeljima obiteljske kuće, nakon čega su radovi na gradilištu obustavljeni do daljnjega.

Nakon uklanjanja upaljača bomba će biti prevezena u Ližnjan do jame gdje će biti uništena. Na uklanjanju bombe bit će angažirano šest službenika protueksplozijske zaštite, a građani će o početku i završetku akcije biti obaviješteni sirenom.