U nedjelju i ponedjeljak još uvijek lijepo, ponegdje čak i vruće, a onda stiže bura i pad temperature

I na kraju ovoga tjedna i početkom novoga prevladavat će sunčano i relativno toplo, ponegdje i vruće, uglavnom uz još više vedrine nego u subotu.

Pretežno sunčano će biti u središnjoj Hrvatskoj, ujutro mjestimice s kratkotrajnom maglom, a poslijepodne ugodno toplo, oko 25 °C.

I na zapadu zemlje prevladavat će sunčano, po kotlinama gorske Hrvatske ujutro uz maglu i svježinu. Na sjevernom Jadranu će prijepodne puhati bura, a zatim zapadnjak i sjeverozapadnjak.

U noći i ujutro bura podno Velebita još lokalno jaka, uz umjereno valovito more.

I u Dalmaciji će biti sunčano, uglavnom vedro s najvišom temperaturom oko 30 °C. Ujutro će puhati slaba do umjerena bura, a danju maestral, uz malo do umjereno valovito more temperature još ugodne za kupanje. Isto će biti i na sunčanom krajnjem jugu Hrvatske, gdje će ujutro biti najtoplije.