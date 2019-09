Za vikend iskoristite sve draži babljeg ljeta jer lijepo vrijeme neće dugo trajati

U Hrvatskoj će u subotu biti pretežno sunčano vrijeme, osobito na Jadranu, prognoza je Državnog hidrometeorološkog zavoda (DHMZ).

Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Na Jadranu će puhati slaba do umjerena, u prvome dijelu dana podno Velebita još mjestimice jaka bura s olujnim udarima, a u Dalmaciji sredinom dana i poslijepodne sjeverozapadnjak i zapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka bit će od 22 do 26, a na Jadranu te u unutrašnjosti Istre i Dalmacije od 27 do 31 Celzijev stupanj.

Premda su neki već proglasili kraj ljetu, ono će se nastaviti dokazivati i početkom novoga tjedna, a kasnoljetni ugođaj kakav mnogi priželjkuju u rujnu vjerojatno ćemo imati i na kraju tjedna. Ali ne i potkraj utorka i u srijedu, u većini Dalmacije tek četvrtak - kada će se vrijeme naglo promijeniti - temperatura se osjetno sniziti, uz pljuskove, grmljavinu, ponegdje vjerojatno i nevrijeme. Ako ono i izostane - bura gotovo sigurno neće! I to često jaka, podno Velebita i olujna, možda čak i ne samo na udare.